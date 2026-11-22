Cette lecture spectaculaire signe la rencontre entre la magie de Clément Debailleul, les ombres de Philippe Beau et les mots d’Arthur Dreyfus.

Clément Debailleul est l’un des grands représentants de la magie nouvelle, auteur de spectacles visuels et chercheur insatiable. Ses nombreuses collaborations l’ont conduit notamment vers les arts numériques, mais c’est aujourd’hui au travers d’un artisanat vieux comme le monde et autour d’une inspiration non moins ancestrale qu’il a construit Dans ma paume. Sur scène, on retrouve en effet Philippe Beau, spécialiste de l’ombromanie, cette technique que tous les enfants connaissent, basée sur la projection de l’ombre des mains sur une toile, faisant naître des images surprenantes. La main devient ici le liant qui donne à la fois le fond et la forme du spectacle, car il prend également sa source dans l’art pariétal, qui a laissé, au creux des parois, de nombreuses empreintes de mains comme premières représentations du corps humain.

Aux origines de la création

Nous voici plongés au cœur d’une grotte, bercés par les mots d’Arthur Dreyfus. Les personnages et les créatures prennent vie au son des bruits de la nature. Comme rassemblés autour d’un feu qui crépite, les petits et grands spectateurs vivent alors une expérience immersive totale, recréant un imaginaire palpitant autour du mystère de nos origines, du mystère de la création.

Nathalie Yokel