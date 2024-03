À Tours, le Festival Wet° encourage depuis huit éditions la jeune création et la formation professionnelle artistique. Sa programmation est confiée à l’équipe du Jeune Théâtre en Région Centre-Val-de-Loire (JTRC). Une occasion de s’immerger dans un geste artistique pensée par la relève, qui, on l’assure, est d’ores et déjà prête à prendre les rênes de la scène théâtrale, avec aplomb.

Cette huitième édition de Wet° a vu se transmettre le flambeau entre deux promotions de la jeune troupe. Elle marque également le changement de direction du théâtre, car « les anciens » ont quitté le CDN fin décembre avec Jacques Vincey, ancien directeur du Théâtre Olympia, et la nouvelle génération a été recrutée par Bérangère Vantusso, directrice depuis janvier 2024. « C’est absolument évident pour moi de poursuivre Wet°, d’une part car c’est une des grandes réussites de Jacques Vincey, mais aussi car maintenir un lien tendu avec celles et ceux qui renouvellent les scènes et le théâtre aujourd’hui est capital. » indique Bérangère Vantusso. Ils étaient donc huit à assurer la programmation et l’intendance de ces trois jours, le JTRC étant formé de cinq comédiens (Alexandra Blajovici, Marie Depoorter, Cécile Feuillet, Romain Gy, Nans Mérieux), deux techniciens (Léa Dhieux et Maël Fusillier) et une attachée de production (Lara Melchiori).

Une édition nécessairement politique

Six lieux, huit spectacles pour dix-huit représentations du vendredi au dimanche : l’édition 2024 de Wet° s’est conclue comme une belle réussite, et un sentiment d’accomplissement incontestable. Et ce malgré un contexte incertain rappelé en prémices de l’une des pièces : coupes budgétaires, fermetures d’écoles d’art annoncées, « il s’en faudrait de peu pour que tout s’arrête » alerte Melissa Barbaud, metteuse en scène de la pièce L’Agrume qui précise que, sans subvention publique, « mon travail n’existerait pas ». Dans le secteur culturel, le politique n’est jamais loin (à Tours comme ailleurs, la précarité grandissante du secteur occupe les discussions) et les artistes programmés à Wet° s’en saisissent. « La programmation de ce Wet° était de haute tenue artistique mais aussi inattendue et très politique, et je suis rassurée de voir que la jeune création prend des positions radicales compte tenu du contexte » apprécie Bérangère Vantusso.

Huit pièces pour une diversité de formats et de choix artistiques

Durant ces trois jours, il était notamment l’occasion de se saisir de l’éloquent I’m Deranged, seul en scène de Mina Kavani, exilée iranienne en France. L’interprète et metteuse en scène y donne à voir avec puissance la schizophrénie de son existence, entre l’Iran des mollahs renié par une jeunesse qui se cache et un occident imaginé qui ne lui permet rien de plus que les rêves, la privant d’appartenance. Ses mots forts sont sublimés par son interprétation électrique et viscérale. Avoir rêvé, c’est l’impression ressentie à la sortie de Cécile, de Marion Duval, où une quinzaine de chapitres racontent la folle vie de Cécile Laporte, en chair, en os et inarrêtable trois heures durant. Soit une expérience en séjours pour personnes en situation de handicap, clown d’hôpital, militante zadiste, patiente psychiatrique, réincarnation de Bob Marley… On se laisse surprendre par l’humanité réjouissante de la comédienne et hurler de rire, de peur et presque de honte parfois devant celle qui flirte avec le politiquement correct pour porter haut un discours libertaire. Plus calmement, c’est au sein de l’École supérieure d’art et de design que Marie-Bénédicte Cazeneuve interprète le texte de Valérie Mréjen, récit d’une histoire d’amour infructueuse. L’Agrume prend la forme d’une déambulation attractive mise en scène par Mélissa Barbaud, entre les murs blancs de l’école couverts d’éléments visuels attrayants : plans, post-it, extraits de texte, objets. La fantastique expressivité de l’interprète tient au hasard de la narration qui se décide à l’instant t, laissant parfois de côté certains paragraphes au profit d’autres détails de l’histoire. La possibilité de déambuler à l’issue de la représentation dans les espace offre un temps de prolongation personnel qui laisse le soin à chacun d’appréhender cette relation amoureuse à son échelle, ouvrant de belles conclusions et offrant une liberté confortable pour penser la pièce.

Dans L’Agrume, la narration passe aussi par des affichages et des post-it disséminés dans les espaces. © Louise Chevillard

Enfin, Maya Deren de Daphné Biiga Nwanak et Baudouin Woehl met en scène la réalisatrice américaine via son rapport à la caméra et à la capture du réel. La comédienne Daphné Biiga Nwanak se mue alors en appareil pour observer le public depuis l’objectif, et déplace la notion de perception individuelle. Avec la danseuse Anna Chirescu, elles créent un espace scénique nouveau et déstabilisant, en convoquant Beyoncé, Ruth, Martha, Isadora, Giselle, Chloé, Venus ou Pina, et en interrogeant la place et l’impact des images dans notre quotidien. La pièce questionne régulièrement son public via des adresses directes, et l’incite à songer avec les artistes, une invitation évidemment louée. Bérangère Vantusso prend désormais la suite de cette aventure tourangelle en dessinant un projet ouvert et éclairé sur le monde. Dès novembre 2024, un temps fort dédié à la création européenne et reconduit chaque année invitera des artistes européens. Les prochaines éditions de Wet° s’inscriront dans cette ligne directrice, et c’est l’Italie qui sera pour la première saison mise à l’honneur. Deux productions italiennes seront ainsi à programmer par la nouvelle jeune troupe, un exercice qui lui permettra de « repérer des homologues dans la jeune création italienne ». On a déjà hâte : rendez-vous en 2025.

Louise Chevillard

Étaient également programmées : Hervé Guibert, mise en scène Arnaud Vrech, Marche Salope, mise en scène Céline Chariot et Jean-Baptiste Szezot, Dominique toute seule, mise en scène Marie Burki et Heimweh, mise en scène Gabriel Sparti.