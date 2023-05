Après le succès de The Encounter en 2018, le metteur en scène Simon Mc Burney est de retour à l’Odéon avec une adaptation du roman Sur les ossements des morts de la polonaise Olga Tokarczuk, Prix Nobel 2018. Une fable policière « hilarante » sur notre rapport à la Nature.

Pour Simon Mc Burney, Sur les ossements des morts est « un roman absolument hilarant ». À première vue, ce dernier ne prend pourtant pas la forme d’une comédie. Janina Doucheyko, ingénieure à la retraite, s’occupe des résidences secondaires de son hameau. Mais une série de crimes s’y produit. Elle qui se passionne pour la poésie de William Blake, ses animaux domestiques et l’astrologie, pense qu’il s’agit d’une vengeance des animaux de la forêt car seuls des chasseurs sont tués. On la prend bien sûr pour une illuminée, mais petit à petit, son hypothèse devient de plus en plus crédible. Pour le metteur en scène anglais, cette femme « est extraordinairement claire et articulée (…). Elle défend ceux qui n’ont pas de voix, comme son médecin, qui vient de Syrie » et défend « une conception radicalement différente de la place de l’Humanité dans le monde naturel ». Et l’ingéniosité de la romancière polonaise, consistant à faire entendre la voix d’une femme retraitée de 65 ans, d’ordinaire invisibilisée, « tire un trait sur toute la hiérarchie masculine de la Pologne ». Une attaque « contre l’establishment patriarcal » qui a conduit ce roman à faire scandale et Simon Mc Burney, par l’entremise de ce spectacle, à « amplifier cette voix ».

Vivre en harmonie avec l’univers

C’est avec une troupe de dix interprètes que Simon Mc Burney investit le théâtre de l’Odéon, mêlant un théâtre d’acteurs et son goût pour les médias et les nouvelles technologies. On se souvient peut-être de The Encounter, voyage dans la forêt amazonienne avec ses casques audio immersifs. Ici, c’est la vidéo surtout qui porte à la scène le paysage des forêts primaires polonaises « qui est si central dans le livre ». Un travail de masque assure la métamorphose des personnages de chasseurs en chassés, et les grandes figures sociales d’autorité ne sont pas en reste. Mais c’est véritablement autour de Janina, figure centrale du récit, que s’organise la mise en scène de ce spectacle en anglais surtitré, pour explorer « ce que signifie vivre en harmonie avec l’univers, et les conséquences périlleuses de la perte de notre lien avec le monde naturel ».

Eric Demey