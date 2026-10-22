Avec 25 compagnies venues de 11 pays et une quarantaine de représentations sur 12 scènes, la ville de Cannes et sa région fêtent la danse en grand et dans sa vivifiante diversité.

Pour sa 26ème édition, le Festival de Danse de Cannes devient un événement annuel et non plus une biennale, ce dont il faut se réjouir avec ferveur tant les bonnes nouvelles de ce type se font rares dans le spectacle vivant. Ce rendez-vous, Didier Deschamps l’envisage comme une fête célébrant la diversité enrichissante des cultures, des imaginaires, des esthétiques. Dans cette pluralité qui s’étend des solos aux grandes formes, du hip-hop au ballet, de l’Australie à la Corée, la musique et le répertoire occupent une place de choix. Ainsi en ouverture, c’est toutes batteries dehors, neuf tout de même, que l’australienne Stephanie Lake fait monter le tempo dans Manifesto, « une joyeuse et solidaire rébellion » de neuf corps. Deux musiciens sont également de la partie dans le non moins vibrant Carcaça de Marco Da Silva Ferreira.

Une relecture du répertoire

Quant au London City Ballet, il s’offre la présence de l’Orchestre national de Cannes pour un programme qui unit Ghost Light de John Neumeier et l’audacieux Oiseau de Feu de Glen Tetley. Et puisque les Ballets Russes n’en auront jamais fini d’inspirer les chorégraphes, Edouard Hue s’empare lui aussi de la musique de Stravinski et de l’histoire de « l’oiseau merveilleux, tout d’or et de flammes », dans une soirée où il l’accompagne d’Avant la nuit, une variation sur la parentalité. Le Ballet de l’Opéra de Lyon, qui propose aux côtés de House de Sharon Eyal Le Sacre du Printemps de Mats Ek, regarde lui aussi du côté de la troupe de Diaghilev. My Fierce Ignorant Step de Christos Papadoupalos, Midi-Minuit de Thierry Malandain, Lullaby shot, toute nouvelle création de Leïla ka, Suspended Chorus de l’inénarrable Siliva Gribaudi ou l’époustouflant Cinq jours au soleil d’Emanuel Gat sont aussi à ne pas manquer.

Delphine Baffour