« Il s’en va – Portrait de Raoul (suite) », le sourire unique de Raoul Fernandez dans la mise en scène de Marcial Di Fonzo Bo

Après le succès de Portrait de Raoul, l’acteur Raoul Fernandez, le metteur en scène Marcial Di Fonzo Bo et l’auteur Philippe Minyana poursuivent leur route commune avec Il s’en va – Portrait de Raoul (suite). Entre chansons et souvenirs autobiographiques, une très touchante déclaration d’amour à la vie et au théâtre.

C’est l’un des secrets les mieux gardés du théâtre français. Un artiste d’une singularité folle. Et d’une humanité à faire chavirer le cœur des esprits les plus maussades. Venu du Salvador, costumier avant de devenir acteur et chanteur, Raoul Fernandez nous a raconté son histoire hors du commun, il y a quelques années, dans le bouleversant Portrait de Raoul* (monologue créé en 2018 à La Comédie de Caen, repris en 2022 dans le Off d’Avignon). Puis il fut, la saison dernière, l’un des artisans hauts en couleur de L’Hôtel du Libre-Échange conçu par Stanislas Nordey. Aujourd’hui, c’est seul sur scène, aux Plateaux Sauvages, que Raoul Fernandez revient nous parler les yeux dans les yeux — en toute intimité, en toute simplicité — à l’occasion du second volet du diptyque que lui consacrent Philippe Minyana et Marcial Di Fonzo Bo. Il s’en va – Portrait de Raoul (suite) nous transporte dans le futur et fait passer le comédien de vie à trépas. Sur le point d’avoir cent ans, cet être à part (que les fougères, les arbres et les arbustes considèrent, nous dit-il, comme la plus belle des reines) rend son dernier souffle. Devenu une âme errante, il retourne sur les terres de son enfance, auprès de sa mère Betty, comme lui couturière aux doigts de fée, avant de s’envoler vers Paris.

De l’autre côté du miroir

C’est à cette traversée du miroir que nous convie Il s’en va (le beau texte dont est tiré le spectacle est publié aux Solitaires Intempestifs). Une traversée au cours de laquelle Raoul Fernandez, avant de lâcher pour toujours le fil d’Ariane qui le relie au monde des vivants, nous confie quelques-uns des bonheurs et des émois qui ont marqué son existence. Il le fait, accompagné d’un piano sans pianiste, en émaillant ses souvenirs de chansons de Silvio Rodrigues, Carlos d’Alessio, Kurt Weill, María Elena Walsh, Michel Vaucaire et Georges Van Parys… Il le fait en célébrant sa passion du théâtre, également en s’amusant de certaines déconvenues personnelles. Usant d’une succession de rideaux qui se révèlent au fur et à mesure de l’avancée de la représentation, la mise en scène de Marcial Di Fonzo Bo met généreusement en valeur la personnalité unique de son interprète. « Cet homme qui a rêvé d’être une femme est un funambule, un clown admirable, un chanteur émérite, un conteur invétéré, un enfant perdu, un amoureux chronique… », dit de lui Philippe Minyana. C’est vrai. Raoul Fernandez est tout cela à la fois. Avec, en prime, la lumière d’un sourire qui transforme tout ce qu’il touche en gaieté malicieuse, en profondeur poétique.

Manuel Piolat Soleymat

