Farces et nouvelles de Tchekhov

Pierre Pradinas met en scène avec simplicité et efficacité l’enchaînement de trois textes de Tchekhov, interprétés en alternance par un aréopage de solides et talentueux comédiens.

Trois textes pour chaque représentation et neuf comédiens pour interpréter les figures truculentes et grotesques qu’invente Tchekhov. Quentin Baillot, Louis Benmokhtar, Romain Bertrand, Aurélien Chaussade, Laure Descamps, Maloue Fourdrinier, Maud Gentien, Philippe Rebbot et Prune Ventura font revivre le petit monde russe de la fin du XIXème siècle dans les traductions d’André Markowicz et Françoise Morvan et celles d’Elsa Triolet, qui rendent les échanges entre les personnages particulièrement alertes. Les Méfaits du tabac, Une demande en mariage, L’Ours, Un drame et La Mort d’un fonctionnaire alternent de semaine en semaine. Père et fille, voisin et voisine, débiteur et créancier, fonctionnaire et militaire, écrivain et admiratrice : les tempéraments contraires ou trop semblables se frottent comme le métal à la pierre, et l’amadou des susceptibilités s’embrase illico. Le rire jaillit comme les étincelles du briquet : on prend un évident plaisir au spectacle de ces prises de tête et prises de bec.

Une petite boîte et tout un monde

Pierre Pradinas choisit une scénographie minimaliste, permettant à ce spectacle de s’installer en tout lieu. Quelques chaises suffisent à camper la salle de conférence sur les méfaits du tabac et les joies du mariage, la maison où Lomov vient demander Natalia Stépanovna en mariage, le salon de Madame Popova, le bureau de Pavel Vassiliévitch et la pièce où Ivan Dimitritch Tcherviakov se repent d’avoir éternué sur le général Brisjalov. Les comédiens jouent leurs rôles avec autant de fougue que de finesse, passant joyeusement d’un rôle à l’autre, soutenus par les costumes inspirés de Céline Guignard. Excellente introduction à qui ne connaîtrait pas Tchekhov, cette mise en scène simple et fluide est l’occasion de redécouvrir le maître russe, sa faconde, son génie du portrait croquignolet, sa cinglante connaissance de l’âme humaine et son art de railler sans égratigner. Les neufs comédiens réunis par Pierre Pradinas réussissent à rendre leurs personnages attachants et drôles : on passe une bonne soirée en leur compagnie.

Catherine Robert