Créé au Centre dramatique national de Montluçon, repris à Paris aux Plateaux Sauvages, puis à Villeurbanne au TNP, le nouveau solo-performance de Carole Thibaut met à nu les injustices perpétrées par notre société patriarcale depuis le fond des âges. Une proposition forte, brute, personnelle, qui s’élève contre les mécanismes de la domination masculine.

Carole Thibaut est actrice, metteuse en scène et autrice, également directrice du Centre dramatique national de Montluçon depuis 2016. Dans Ex Machina, cette artiste engagée nous ouvre les pages de son histoire familiale et intime, de son parcours personnel et professionnel, faisant théâtre de ses questionnements, de ses révoltes, de ses blessures, de ses colères. Comme lors de ses trois précédents solos-performances (Fantaisies – L’Idéal féminin n’est plus ce qu’il était, créé en 2009 ; Space Girls – ou Comment maman ne pourra jamais s’envoyer en l’air, créé en 2013 ; Longwy Texas, créé en 2016), elle s’inspire ici de ses réflexions et de ses expériences pour dénoncer les violences sourdes ou criantes qu’engendre le monde inégalitaire dans lequel nous vivons. De manière parfois rieuse, parfois grave, parfois tranchante, exprimant la matière singulière d’une « vérité d’être » de chaque instant, Carole Thibaut crée un spectacle-kaléidoscope. Elle chante a capella Une Femme avec toi de Nicole Croisille, joue une Marilyn bancale, perd souffle la tête plongée dans l’eau d’une baignoire, égrenant une liste de viols et d’abus difficile à écouter.

Un entrelacs d’intime et de politique

Elle convoque, aussi, le poids de l’éducation machiste dans laquelle l’a enfermée son père, se balance sur un slow de Joe Dassin, arbore les attributs encombrants d’une représentation sclérosée de l’idéal féminin : faux seins, fausses fesses, corset à lacets… Performatif et corporel, ce solo en clair-obscur prend le risque du déséquilibre et de la fébrilité. Ainsi que d’une sincérité à fleur de peau. Tant mieux. C’est là sa plus grande force : ne pas chercher à lisser ses troubles et ses émois, jouer de ses décalages, ne pas masquer ses gênes accidentelles, son besoin absolu de dire. La hardiesse dont fait preuve Carole Thibaut est d’une grande beauté. Elle crée communion et profondeur. A la fois particuliers et universels, les multiples tableaux d’Ex Machina éclairent la personnalité fragmentée d’une femme que l’on a trop souvent limitée, rabaissée, entravée. Elle est bien sûr loin d’être la seule. Devenue directrice d’un théâtre public, cette artiste peut-elle aujourd’hui, enfin, être qui elle veut être ? Ou est-elle encore empêchée par des paralysies inconscientes et les restrictions d’un système toujours défavorable aux femmes ? « Pour sortir de la machine, il nous faut reprendre corps et écrire nos propres récits », affirme Carole Thibaut par le biais d’un exergue projeté en fin de représentation. Voilà donc qui est fait. De poignante façon.

Manuel Piolat Soleymat