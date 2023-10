3ème édition d’« OVNI », festival de l’inclassable

Pour sa 3ème édition (du 9 au 26 novembre 2023), le festival OVNI revient dans les Hauts-de-Seine avec une belle collection de 10 spectacles à la croisée des disciplines. Expériences garanties !

OVNI, ou « Objets Vivants Non Identifiés », est un festival rassembleur. Déjà, il est porté depuis 2011 par trois compagnons de voyage, trois théâtres des Hauts-de-Seine qui partagent le même goût des aventures artistiques indisciplinées : Malakofff scène nationale, le Théâtre de Châtillon et le Théâtre de Vanves. Pour la 3ème année, les équipes de ces lieux offrent au public, du 9 au 26 novembre, les fruits de leurs découvertes dans des champs buissonniers de la création. Avec dix spectacles, elles nous mènent sur des sentiers artistiques osés, toujours à la frontière de plusieurs disciplines. Charge au Collectif La Nòvia d’ouvrir notre curiosité pour les spécimens de ce nouvel OVNI avec De l’errance, l’oubli. Dans cette performance, musiciens et vidéastes nous invitent à une errance physique et sensorielle entre musiques expérimentales et traditionnelles. Nous voilà partis vers des contrées artistiques bien singulières, hors-pistes.

Voyages vers le passé et dans le présent

Plusieurs des formes hybrides de cet OVNI revisitent des œuvres du passé. Elles en réactivent la puissance, la subversion. Dans Howl2122, la Cie LaDuDe transpose à la génération estudiantine actuelle la transe poétique et contestataire Howl prononcée pour la première fois en 1956 par l’icône de la Beat Generation Allen Ginsberg. Le Collectif Nightshot, lui, s’approprie 1984 de George Orwell pour en faire un manifeste électro-dramatique encourageant à l’amour et à la révolte. Maguelone Vidal, dans Pionnières, mêle un geste musical très contemporain à l’univers de deux femmes de cinéma des années 20, Loïs Weber et Germaine Dulac. La compagnie PJPP se concentre de son côté dans Les Galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre sur le présent, en particulier sur ses situations banales, ses débats vains où ils débusquent humour et poésie. Avec HIKU d’Anne-Sophie Turion et Eric Minh Cuong Castaing, on explore de l’intérieur un autre phénomène de notre époque : les hikikomoris, ou « évaporés » japonais. À portée de mains, OVNI nous mène loin.

Anaïs Heluin