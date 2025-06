« Face aux murs », Damien Droin fait voler les barrières en éclat.

Mis en scène par Damien Droin, Face aux murs confronte six acrobates à un décor mobile fait de deux trampolines séparés par un mur. Un cirque sans paroles qui redonne foi dans la capacité (collective) à franchir les obstacles quels qu’ils soient.

Face aux murs est un travail sur les symboles : le mur c’est la frontière physique, le cloisonnement, le désir de protection qui peut dégénérer en enfermement ; c’est aussi la limite psychologique, l’interdit sociétal et le rejet de l’autre. Face à l’obstacle érigé sur scène, un mur de plexiglas suffisamment large pour qu’il soit possible de se tenir à son sommet, les six personnages doivent trouver des façons de conquérir l’espace, la circulation devient enjeu. Individuellement ou en groupe, ils vont s’appuyer sur les trampolines pour prendre de la hauteur et dépasser cette barrière qui les sépare, improvisant au passage de véritables ballets aériens. À chaque chute correspond un rebond, dans ce spectacle qui se veut optimiste : le moyen de franchir les murs finit toujours par se trouver.

Mathieu Dochtermann