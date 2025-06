Dans la veine de ses précédentes créations, la compagnie Actes Uniques porte sur les planches le roman choral et documentaire signé par Martin Winckler, médecin de formation, qui avec cette œuvre questionne la relation médecin-patientes.

« La lecture de ce roman fut pour moi un choc » note Violaine Brébion, autrice de l’adaptation pour la scène du roman d’apprentissage Le Chœur des femmes et directrice artistique de la compagnie Actes Uniques, née pour porter « un théâtre contemporain et sociétal, outil d’investigation sur des sujets tabous ». Elle ajoute : « Alors que les femmes prennent enfin la parole pour dénoncer le harcèlement ou l’inceste, les pratiques gynécologiques ou obstétricales abusives restent majoritairement tues ». Centrée sur le propos de l’auteur qui libère la parole des patientes dans ce service de « médecine de la femme », la pièce met leurs témoignages au cœur de son propos : « nous souhaitons nous engager collectivement dans cette prise de parole pour l’incarner et mettre en lumière un tabou de notre société », confie la metteure en scène.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens