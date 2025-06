Cette première création signée par Yasmine Yahiatène a été saluée par de nombreux prix. La pièce autobiographique questionne la colonisation en Algérie et son impact sur la sphère intime, par le biais de la trajectoire de ce père kabyle, arrivé en France avant l’indépendance.

Lauréate du Prix jeune public au Festival Fast Forward 2022 et du Prix Lycéen au Festival Impatience 2023, nommé au Prix Maeterlinck de la Critique 2023 dans la catégorie Meilleure Scénographie, La Fracture jouit depuis sa création d’une belle reconnaissance tant publique que critique. La comédienne et autrice Yasmine Yahiatène, seule en scène, tente avec cette première création de comprendre ce qui a pu l’éloigner de la figure paternelle, en questionnant l’impact de la colonisation française en Algérie et l’effet que celle-ci a eu sur la vie de son père. Et sur la sienne : « J’essaye de comprendre d’où me vient cette éducation à la française que j’ai reçue au point de rayer ma culture Kabyle et algérienne » déclare-t-elle.

Un tableau vivant

Le point de départ du processus de création réside dans sa collection de souvenirs vidéo. À ses archives personnelles se mêlent des documents historiques qui, par bribes, recomposent le tableau de cette succession de traumatismes vécus, de blessures transmises de génération en génération. Elle incarne sa propre histoire au théâtre, « pour ne pas oublier, pour ne pas répéter, pour grandir et défricher de nouveaux sentiers de résilience intime et collective ». Yasmine Yahiatène, accompagnée par le savoir-faire de Samy Barras, vidéaste, et de Jérémy David à la conception sonore, privilégie l’économie du verbe, pour laisser la place au sensitif et à l’émotionnel plutôt qu’à l’analyse et à l’intellect. »

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens