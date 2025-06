Choc théâtral et visuel : Miwa Yanagizawa adapte L’Idiot du point de vue lucide et brutal de Nastassia Filippovna. Un des spectacles les plus puissants de la scène contemporaine brésilienne.

Alors qu’une femme est tuée toutes les six heures au Brésil et tous les trois jours en France, Nastácia est un cri, une cérémonie, une confrontation. « Il est rare de trouver, dans toute la littérature universelle, une figure féminine d’une telle profondeur humaine et éthique que Nastassia Filippovna. », dit Paulo Bezerra, traducteur brésilien de Dostoïevski. La concubine du millionnaire Totski, humiliée depuis son adolescence, est mise aux enchères le jour où son amant doit convoler en justes noces avec une héritière de l’aristocratie. Dans une incandescente et flamboyante révolte, elle jette au feu les cent mille roubles que Rogojine comptait utiliser pour l’acheter.

Le prix et le coût de la dignité

Miwa Yanagizawa explore les mécanismes de l’inféodation patriarcale et rend hommage à celles qui lui résistent. L’adaptation libre et puissante de Pedro Brício rend la parole à celle que la folie douce du prince Mychkine met trop souvent au second plan. Cette femme, considérée comme un objet et glorifiée à ses dépens par des hommes que sa troublante beauté déstabilise, passe à l’acte. Son refus transcende la littérature pour résonner avec les combats féministes actuels. Ovationnée de Rio à Belo Horizonte, la pièce, interprétée par Chico Pelúcio, Flávia Pyramo et Lenine Martins, s’impose comme un geste poétique et politique, comme un brûlot et un fanal.

Catherine Robert