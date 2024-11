Grâce aux moyens du cirque, Mathilde Sebald et Damien Gaumet nous invitent en famille à une fantaisie spatiale dans Aux Étoiles !

Tous deux formés à l’École Supérieure d’Art du Cirque de Bruxelles (ESAC), les acrobates Mathilde Sebald et Damien Gaumet mènent ensemble l’aventure du Cirque Hirsute, compagnie qu’ils ont fondée en 2006. Dans Aux Étoiles !, le goût du risque et de l’exploration de ce duo qui tourne à l’international le mène jusque dans l’espace. Il y arrive par l’enfance, qu’il voit comme « un temps où les apprentissages se font à une vitesse inégalable, où la faculté d’imaginer, d’échafauder des idées et d’associer des images en leur prêtant un sens fonctionne à pleine intensité ». En guise de vaisseau, les deux artistes se construisent un agrès insolite, une sorte d’astrolabe géant qui leur permet de réinventer leurs acrobaties. Tels d’improbables clowns cosmiques, ils emmènent les plus petits et leurs parents dans un grand ballet cosmique qui ne manque pas d’humour.

Anaïs Heluin