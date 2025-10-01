De la prison au théâtre, de l’isolement au dialogue : dans la mise en scène épurée d’Enzo Verdet, Redwane Rajel incarne brillamment et vaillamment son parcours de résilience, de renaissance. Écrit à six mains par Bertrand Kaczmarek, Enzo Verdet et Redwane Rajel, le texte comme la représentation sont le fruit d’une volonté collective, où l’art rejoint le politique.

À l’ombre d’un réverbère, ou plutôt dans la lumière d’une servante, métonymie d’un théâtre salvateur, allumée d’un geste tendre par un grand gaillard, ex-détenu qui fut boxeur et légionnaire. Aujourd’hui comédien de talent, il incarne sur scène son parcours de résilience. Mais avant de découvrir la scène, que de violence et de douleur, qui naissent au sein de la prison de multiples causes – des tabassages, du poison de la drogue, de la solitude, de la dislocation familiale… Ce n’est pas uniquement la voix de Redwane Rajel qui est forte, c’est aussi sa volonté, son désir de théâtre qui s’élève brillamment et vaillamment pour défendre l’idée d’une humanité partagée, d’une réparation possible, à l’inverse du postulat d’une assignation définitive. Le contraste est immense entre les 9 mètres carrés de la cellule et l’espace de la scène offerte au geste créatif, aux regards… Les regards du public, mais aussi ceux fantasmés de la tante qui fut passionnée de théâtre, de la mère qui n’est plus, dont l’absence tragique généra une peur infinie. La représentation éclaire de manière particulièrement touchante un chemin de réparation, rendu possible grâce à des rencontres, des volontés affirmées, des mains tendues, et ce dans un contexte fragile soumis à toutes sortes d’aléas.

D’un humain à l’autre

C’est au centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet grâce à des ateliers animés par Enzo Verdet et Olivier Py que Redwane Rajel découvre le théâtre en 2017. Il a joué sous la direction d’Olivier Py au Festival d’Avignon Les Perses, Antigone, Macbeth et Hamlet à l’impératif. « Avec l’aide de ces hommes sages-femmes, je me suis mis au monde » dit le comédien. En 2021 à sa sortie de prison, il rejoint Joël Pommerat pour Amour (2), puis Marius. Dans ce spectacle plus personnel, produit en 2024 par Les Théâtres-Gymnase-Bernardines où fut accueilli Amour (2), ce n’est pas seulement sa vie que raconte Redwane Rajel : la représentation épurée et limpide révèle l’intime autant qu’elle réfléchit les enjeux sociaux et éthiques liés à la détention. Fruit d’une énergie collective, le texte s’appuie sur l’expertise de Bertrand Kaczmarek, ancien directeur de prison, docteur en philosophie qui a travaillé sur la condition carcérale. En filigrane, la relation qui se noue entre la scène et la salle fait écho au fonctionnement de la justice restaurative, qui crée indépendamment de la justice pénale un dialogue entre les victimes et les auteurs des infractions, et vise à la réparation. On ne sait quasi rien de ce qui a mené Redwane Rajel en prison. Ce qui est en jeu ici, c’est une série de basculements et prises de conscience, depuis l’enfance. C’est un chemin de réconciliation avec la vie. Jouant de nuances et contrastes, occupant l’espace de manière millimétrée, Redwane Rajel évite l’écueil de la description, incarnant avec talent sa vérité, son personnage à la forte présence, extraordinairement résilient.

Agnès Santi