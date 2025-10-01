Enzo Verdet met en scène « À l’ombre du réverbère », incarnation brillante d’un parcours de résilience par Redwane Rajel
Théâtre des Bernardines / Texte de Bertrand Kaczmarek, Enzo Verdet et Redwane Rajel / mise en scène et scénographie Enzo VerdetPublié le 1 octobre 2025 - N° 336
De la prison au théâtre, de l’isolement au dialogue : dans la mise en scène épurée d’Enzo Verdet, Redwane Rajel incarne brillamment et vaillamment son parcours de résilience, de renaissance. Écrit à six mains par Bertrand Kaczmarek, Enzo Verdet et Redwane Rajel, le texte comme la représentation sont le fruit d’une volonté collective, où l’art rejoint le politique.
À l’ombre d’un réverbère, ou plutôt dans la lumière d’une servante, métonymie d’un théâtre salvateur, allumée d’un geste tendre par un grand gaillard, ex-détenu qui fut boxeur et légionnaire. Aujourd’hui comédien de talent, il incarne sur scène son parcours de résilience. Mais avant de découvrir la scène, que de violence et de douleur, qui naissent au sein de la prison de multiples causes – des tabassages, du poison de la drogue, de la solitude, de la dislocation familiale… Ce n’est pas uniquement la voix de Redwane Rajel qui est forte, c’est aussi sa volonté, son désir de théâtre qui s’élève brillamment et vaillamment pour défendre l’idée d’une humanité partagée, d’une réparation possible, à l’inverse du postulat d’une assignation définitive. Le contraste est immense entre les 9 mètres carrés de la cellule et l’espace de la scène offerte au geste créatif, aux regards… Les regards du public, mais aussi ceux fantasmés de la tante qui fut passionnée de théâtre, de la mère qui n’est plus, dont l’absence tragique généra une peur infinie. La représentation éclaire de manière particulièrement touchante un chemin de réparation, rendu possible grâce à des rencontres, des volontés affirmées, des mains tendues, et ce dans un contexte fragile soumis à toutes sortes d’aléas.
D’un humain à l’autre
C’est au centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet grâce à des ateliers animés par Enzo Verdet et Olivier Py que Redwane Rajel découvre le théâtre en 2017. Il a joué sous la direction d’Olivier Py au Festival d’Avignon Les Perses, Antigone, Macbeth et Hamlet à l’impératif. « Avec l’aide de ces hommes sages-femmes, je me suis mis au monde » dit le comédien. En 2021 à sa sortie de prison, il rejoint Joël Pommerat pour Amour (2), puis Marius. Dans ce spectacle plus personnel, produit en 2024 par Les Théâtres-Gymnase-Bernardines où fut accueilli Amour (2), ce n’est pas seulement sa vie que raconte Redwane Rajel : la représentation épurée et limpide révèle l’intime autant qu’elle réfléchit les enjeux sociaux et éthiques liés à la détention. Fruit d’une énergie collective, le texte s’appuie sur l’expertise de Bertrand Kaczmarek, ancien directeur de prison, docteur en philosophie qui a travaillé sur la condition carcérale. En filigrane, la relation qui se noue entre la scène et la salle fait écho au fonctionnement de la justice restaurative, qui crée indépendamment de la justice pénale un dialogue entre les victimes et les auteurs des infractions, et vise à la réparation. On ne sait quasi rien de ce qui a mené Redwane Rajel en prison. Ce qui est en jeu ici, c’est une série de basculements et prises de conscience, depuis l’enfance. C’est un chemin de réconciliation avec la vie. Jouant de nuances et contrastes, occupant l’espace de manière millimétrée, Redwane Rajel évite l’écueil de la description, incarnant avec talent sa vérité, son personnage à la forte présence, extraordinairement résilient.
Agnès Santi
A propos de l'événementÀ l’ombre du réverbère
du mardi 30 septembre 2025 au samedi 4 octobre 2025
Théâtre des Bernardines
17 Boulevard Garibaldi, 13001 Marseille
Tél : 08 2013 2013. Durée : 1h30.
Tournée
En tournée :
Mardi 7 octobre - Théâtre d’Arles
Mercredi 8 octobre - Théâtre des Carmes, Avignon
15 et 16 octobre 2025 Châteauvallon-Liberté, Scène Nationale, Toulon
15 novembre 2025 - Cité Internationale De La Langue Française, Villers - Cotterêts
Du mardi 18 au dimanche 23 novembre - Théâtre Paris–Villette23 janvier 2026 - Théâtre Denis, Hyères
du 27 au 29 janvier 2026 - Théâtre National De Nice
30 janvier 2026 - Centre Dramatique Des Villages Du Haut Vaucluse, Valréas
du 3 au 5 fevrier 2026 – MC:2 Grenoble
30 mai 2026 - Le Figuier Blanc, Argenteuil