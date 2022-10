30e édition du Festival Aujourd’hui musiques à l’Archipel de Perpignan

Avec cinq commandes et neuf créations, l’édition 2022 du Festival Aujourd’hui musiques offre un condensé des hybridations entre musique et arts visuels et numériques.

En trente ans, l’aventure du Festival Aujourd’hui musiques s’est imposée comme un des carrefours de la création sonore, en dépassant les clivages entre les genres et les répertoires, ainsi que l’illustre le duo formé par Franck Garcia et Alex Augé ou l’immersion électroacoustique proposée par Maguelone Vidal, Le Coeur du son. Le concert scénographié créé par Frédéric Bétous – avec Michel Schweizer – pour son ensemble La Main harmonique, conçu également au fil d’une résidence au Théâtre de l’Archipel, prolonge l’hybridation esthétique avec une interrogation sur notre temps. Mêlant polyphonies de la Renaissance, arrangements et créations de personnalités aussi différentes que Anne Pacéo, Thomas Enhco, Alexandros Markeas ou Bruno Fontaine, avec la voix d’une comédienne adolescente, Artefacts renouvelle le regard sur notre actualité angoissante.

Une politique de création ouverte

Si la soirée multimédia avec le percussionniste Philippe Spiesser ne compte pas moins de quatre nouvelles pièces, la politique de commande d’Aujourd’hui musiques investit aussi des lieux plus insolites, comme l’Espace panoramique, où en ouverture de l’édition 2022 les concerts au lever et au coucher du soleil feront découvrir une page pour voix et harpe de Rébecca Féron. On retrouvera l’univers de la harpiste dans la création pour quatuor à cordes que les quatre jeunes femmes d’Euterpe donneront sous la verrière pour les deux derniers rendez-vous d’avant-spectacle, en libre accès comme l’installation Amour Néon d’Annette Mengel dans la vitrine du Carré.

Gilles Charlassier