Elsa Guérin invente un récit complexe, entre documentaire et voyage intime. Sur scène, trois jongleuses interprètent les tableaux détaillés par une voix off. Cérébral, mais troublant.

Dans les haut-parleurs, la voix d’Elsa Guérin nous confie qu’elle est « hantée » par une image vieille de 4000 ans, un bas-relief égyptien qui représente trois femmes jonglant avec trois balles. La metteuse en scène s’emploie à « imaginer le mouvement dans lequel était ces jongleuses », et, de là, part en exploration au travers des pays et des époques à la recherche du corps jonglant et dansant des femmes, un corps qui lui semble « intime et politique ». Tandis que la voix de l’artiste, très neutre, nous décrit les réflexions qui l’amènent jusque dans des considérations quasi métaphysiques, ses trois jongleuses incarnent les œuvres d’art mentionnées. Sur le plateau nu, elles varient les rythmes et les techniques, s’aventurent dans la danse, pour se mettre en accord avec chaque scène réimaginée.

Une traversée du jonglage en forme d’introspection

La particularité de cette œuvre tient à l’équilibre qu’elle installe entre introspection sensible et catalogue raisonné. Elsa Guérin articule la question qui sous-tend son spectacle : « Qu’est-ce que le jonglage ? » Mais elle la prolonge en se demandant ce qu’est le jonglage féminin, et ce que le jonglage lui est, à elle. Mode d’expression, mode de relation, il est en tous cas « plus qu’un divertissement ». Et elle propose, via les œuvres qu’elle référence, via les trois jongleuses qu’elle met sur scène, d’en faire l’expérience. Les mouvements sont empreints de solennité, les poses étudiées, le jonglage précis : il s’agit de retrouver quelque chose d’un ordre transcendant, de partager une fascination. Ce n’est pas un spectacle dans lequel on rentre facilement, mais si on se laisse guider par la voix et les images, on peut recueillir un peu de l’émotion “animiste” de l’artiste, et l’accompagner dans son voyage mystique à travers l’histoire.

Mathieu Dochtermann