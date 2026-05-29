Après Caligula de Camus (co-mis en scène avec Bruno Dairou), Coup de cœur de la presse Avignon Off en 2021, Édouard Dossetto met en scène avec le Collectif Nuit Orange le texte de Jean Giraudoux, qu’il a rédigé en 1935 en s’inspirant des tensions internationales de son temps. La pièce tend un miroir implacable à nos crises diplomatiques actuelles.

Plongé au cœur d’une cellule de crise, un décompte est projeté sur un mur juste derrière une grande table ovale qui trône au centre de cette salle de réunion moderne. Le gouvernement troyen est en crise. Andromaque et Hector attendent l’arrivée du grec Ulysse pour négocier sans donner lieu à une guerre. Les personnages mythologiques apparaissent au fur et à mesure sur ce plateau devenu lieu de haute tension et intense négociation. Visioconférences, appels en facetime, PowerPoint, Cassandre transformée en IA divinatrice : la technologie capricieuse tourne en ridicule l’absurdité finalement déconnectée des ballets diplomatiques. Andromaque (Leslie Gruel ou Marie Benati) et Hector (Edouard Dossetto ou Gaspard Baumhaeur) incarnent la raison, deux figures de paix qui savent exactement ce qu’ils ont à perdre. Face à eux, Paris (Adam Karotchi ou Guillaume Villiers Moriamé) joue au fils à papa rêveur, animé d’une conviction sentimentale qui paraît légère face à ses possibles conséquences. Son amour pour Hélène (Tatiana André ou Ghina Daou), qui semble elle-même perdue dans ses désirs, fait grand débat. Leur amour est-il suffisamment fort pour répondre à l’agression grecque ? Les Grecs accepteront-ils de reprendre Hélène si elle a été déshonorée par Paris ?

« La guerre s’enfante d’elle-même »

Le texte de Giraudoux – drôle, parfois poétique ou tranchant – est servi avec intelligence par le Collectif Nuit Orange. Pendant que le fou Demokos (Majd Mastoura ou Rémi Couturier) fanfaronne et décline ses épithètes, Busifis, expert en droit international, convoque le droit des peuples pour habiller en jurisprudence ce qui n’est que vanité. Les dieux et les morts s’en mêlent tandis que les vivants, trop occupés à débattre de l’honneur ou déshonneur d’une femme, de la puissance ou l’impuissance d’un homme, oublient de regarder ce qui approche. Lorsque Hector et Ulysse (Majd Mastoura ou Rémi Couturier) se font finalement face, chaque tirade fait écho à nos jours et dénonce avec une ironie implacable l’absurdité du déclenchement des conflits, du pouvoir de décision immense dans les mains de quelques hommes. Dans cette mécanique de l’orgueil, le peuple, lui, n’a pas voix au chapitre. La Guerre de Troie n’aura pas lieu évoque avec une acuité qui peut faire froid dans le dos toutes les cellules de crise qui sont en cours dans notre monde, où des hommes discutent dans une bulle protégée d’actions irréversibles pour leurs peuples.

Isaure Do Nascimento