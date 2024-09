Le centenaire Puccini à l’Opéra de Metz

L’Opéra de Metz célèbre le centenaire de la mort de Puccini avec deux opéras mis en scène par Paul-Émile Fourny, La Rondine et Tosca.

Commande d’une opérette par un théâtre viennois en 1914, compromise par la guerre et devenue une comédie lyrique créée en 1917 à Monte-Carlo, La Rondine reste un peu négligé par les scènes. L’Opéra de Metz tire parti du centenaire de la mort de Puccini pour mettre à l’affiche cette idylle contrariée à l’époque des courtisanes du Second Empire, sur un ton moins dramatique que La Traviata. Le triomphe de la morale bourgeoise y est teinté de mélancolie : l’héroïne abandonnera son amant et retournera auprès de son protecteur, tandis la soubrette renoncera à ses rêves d’actrice. De cette partition délicate qui dépeint les ambiguïtés des sentiments et des conventions sociales, on connaît d’abord les deux grands airs de Magda, que Gabrielle Philiponet avait incarnée en 2012 à Nancy et que la soprano française retrouve sous la direction de Sergio Alapont dans une nouvelle production signée par Paul-Émile Fourny.

Une messe de jeunesse

Dans le cadre de ces commémorations, le directeur de l’institution messine reprend sa mise en scène de Tosca donnée en 2019. Sous la baguette de Nir Kabaretti, Francesca Tiburzi, Aquiles Machado et Devid Cecconi interprètent le triangle passionnel entre l’héroïne, Cavaradossi et Scarpia. À la fin du même mois de novembre, l’Opéra de Metz réunit ses chœurs avec ceux de Nancy, à la Cathédrale Saint-Etienne – célèbre pour sa pierre de Jaumont et sa surface de vitraux, la plus grande de France – dans la Messa di Gloria, une page de jeunesse dont certains thèmes seront repris dans les premiers opéras, Edgar et Manon Lescaut.

Gilles Charlassier