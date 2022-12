De Beethoven à Raminta Serksnyte avec l’Orchestre philharmonique de Radio-France

Mirga Grazinyte-Tyla dirige la première française de Fires de la Lithuanienne Raminta Serksnyte avec l’Orchestre philharmonique de Radio-France.

Née en 1975, la pianiste et compositrice lithuanienne Raminta Serksnyste a développé un langage qui s’appuie sur les ressources des timbres et des textures de l’orchestre, dans une veine expressive néo-romantique éclectique à la palette ouverte au jazz et aux explorations de l’avant-garde. Créée en 2010 par Mariss Jansons et l’Orchestre symphonique de la radio bavaroise, la pièce Fires en offre l’illustration en deux mouvements contrastés, Misterioso et Con brio. Pour sa création française, elle voisinera, sous la baguette de Mirga Grazinyte-Tyla, avec la suite symphonique que Walton a tirée de son opéra Troilus et Cressida, dans un arrangement de Christopher Palmer, et avec le Concerto pour piano n°1 de Beethoven, sous les doigts de Daniil Trifonov, soliste en résidence cette saison à Radio France, qui se distingue par la maturité et l’intelligence de son jeu.

Gilles Charlassier