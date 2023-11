Django Symphonique

Le maître de la guitare manouche Django Reinhardt une nouvelle fois honoré par cette formule de cordes subtiles.

Il fait partie des musiciens dont la légende a grandi au fil du temps, notamment à travers les concerts hommages, versions réinventées et autres médailles décernées au titre de la postérité. Décédé voici soixante-dix ans, Django Reinhardt a traversé les âges, son répertoire étant l’objet de toutes sortes de reprises, à la lettre ou dans l’esprit. Par ceux et celles dont il se fit le chantre, le peuple tzigane, mais aussi par tous les autres, de toute obédience, qui reconnaissent dans ce prodigieux guitariste une influence majuscule. C’est encore le cas ce soir avec cet ensemble de musiciens certifiés jazz manouche – quatre as de la six-cordes dont Sébastien Giniaux et Romain Vuillemin, le clarinettiste Robert Fish, le contrebassiste Edouard Pennes – qui s’associent à un quatuor à cordes pour revisiter certaines des pièces maîtresses telles que Swing 48 ou Nuages.

Jacques Denis