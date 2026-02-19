Avec Foutue bergerie, sa dernière comédie, Pierre Guillois peine à trouver les ressorts comiques qu’il a souvent su si bien exploiter. Plongée dans le monde paysan entre farce et drame rural.

Le talent comique de Pierre Guillois n’est plus à prouver. Avec Bigre, Molière 2017 de la meilleure comédie, Operaporno, pièce transgressive à souhait, ou Les gros patinent bien joué et coécrit avec Olivier Martin-Salvan, duo trépidant et hilarant à base de pancartes, il a créé des spectacles populaires et drôles aux formes variées. Avec Foutue bergerie, il porte le monde rural au plateau entre bottes de foin et moutons bêlants. Un jeune paysan, Etienne, s’est suicidé en raison de la taille microscopique de son pénis. Les pesticides d’une multinationale de l’agrochimie sont en cause. Mais Lucas, le frère d’Étienne, ne supporte pas l’idée que l’affaire soit portée sur la place publique. Il craint que la taille de son organe soit suspectée d’être également minuscule. Son père, éleveur naturiste mélancolique qui a voté Marine Le Pen aux dernières élections accueille de son côté un apprenti issu de l’immigration maghrébine et de la cité d’à côté tandis que sa mère déprime dans sa chambre, hantée par la mort et le souvenir de son fils. Entre humour grivois et malaise paysan, entre comédie animalière et irréparable douleur d’avoir perdu un enfant, Foutue bergerie tente de se frayer un chemin qu’il a toutefois du mal à tracer.

Entre la farce et la peinture du milieu paysan

Ainsi, on a souvent le sourire devant Foutue bergerie. Car on devine bien l’intention de faire rire. Mais elle se réalise rarement. Les moutons interrompent régulièrement les animaux qui poussent la chansonnette – dindon, coq, oie, canard…- mais le running gag ne prend pas. Les ovins sont pris de panique quand vient l’Aïd, se retrouvent décimés par des pitbulls de la cité voisine tandis que les paysans n’ont pas un vocabulaire très élaboré, et l’on se dit que pour déconstruire les représentations clichés, le meilleur moyen n’est peut-être pas de les convoquer. Surtout, oscillant entre la farce déglinguée et la peinture d’un milieu paysan travaillé par les suicides, une certaine incompréhension du monde urbain, la tentation de l’extrême droite et le tiraillement entre les exigences écologiques et les questions financières, Foutue bergerie ne trouve pas sa voie, ni sa voix. Le spectacle glisse sans cesse du grotesque licencieux à l’expression des malheurs redoublés par la tragédie familiale, si bien que ni l’un ni l’autre ne parviennent à s’installer vraiment. La relation de Lucas avec sa petite amie, les difficultés d’une journaliste à faire éclater le scandale des pesticides ou la rencontre entre deux mondes qu’opère celle du père et de son apprenti donnent l’impression que le spectacle s’éparpille et cherche tous les moyens pour faire rire faute d’en trouver un qui fonctionne vraiment.

Eric Demey