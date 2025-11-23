La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°337
novembre 2025
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Danse - Critique

« Viscum » : Noé Chapsal met l’altérité en lumière

« Viscum » : Noé Chapsal met l’altérité en lumière - Critique sortie Danse Enghien-les-Bains Centre des Arts d’Enghien-les-Bains
©Crédit : Virginie Terroitin Les figures de la rencontre et de l’altérité dans Viscum
Crédit : Virginie Terroitin Les figures de la rencontre et de l’altérité dans Viscum

Centre des arts d'Enghien-les-Bains / Théâtre de Suresnes Jean Vilar
Chorégraphie Noé Chapsal

Publié le 23 novembre 2025 - N° 338

Dans un univers visuel obscur, deux individus, Charlotte Louvel et Noé Chapsal, nous montrent comment un même geste, chargé de sens pluriels, peut mettre l’altérité en lumière. Une étreinte à double détente conçue par Noé Chapsal.

La composition musicale en live de Christophe Ruetsch pose d’emblée une atmosphère, et les quelques mots que l’on devine nous embarquent déjà sur les rives de l’altérité. Pourtant, il fait sombre dans Viscum, et seul subsiste au creux d’une lumière un entremêlement de câbles. Lorsque les deux danseurs arrivent, tout de cuir noir, l’espace s’ouvre en forme de cercle au cœur duquel ils vont évoluer. Un ring, une piste, une délimitation pour un battle ? Un geste fondateur, d’une grande puissance, parvient à contenir tout l’enjeu du spectacle : une incroyable étreinte sautée, qui condense en à peine une seconde le choc des corps, la brutalité de la rencontre, et la puissance de l’attachement à l’autre, vers lequel ils reviennent sans cesse, attirés comme des aimants. C’est tout à la fois un élan d’amour qu’un emportement violent et une rupture, et cette ambivalence nous touche et nous questionne.

Entre violence et douceur

Lorsque l’homme et la femme retrouvent leur calme et leur verticalité, leur danse est faite de petits gestes qui traduisent le soin à l’autre. Des effleurements, des regards, des attentions, des replacements, avant de replonger dans leurs gestes virtuoses. Lorsqu’il s’agit de s’adresser la parole au micro, c’est joliment maladroit, dans un dialogue absurde qui pointe à sa façon la notion de consentement. Les nappes sourdes et angoissantes cohabitent avec la chanson Ma jeunesse fout le camp, montrant, tout comme la danse, que le chorégraphe Noé Chapsal ne choisit pas entre la violence et la douceur, entre l’inquiétude et la bienveillance. Il crée un monde de nuances entre ombre et lumière, qui rend équivoque la moindre évidence, et que son écriture parvient très justement à rendre lisible.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Viscum
du mardi 9 décembre 2025 au mardi 9 décembre 2025
Centre des Arts d’Enghien-les-Bains
12-16 rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

à 20h. Plateau partagé avec Florentin Ginot.

Tél : 01 34 28 45 45.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar, 16 place Stalingrad, 92150 Suresnes.

Le 17 janvier à 20h30 et le 18 à 17h.

Tél. 01 46 97 98 10.

Dans le cadre de Suresnes Cités Danse lors d’un plateau partagé avec Viola Chiarini et Loraine Dambermont.

Spectacle vu à Avignon Off 2024.

 

Tous les articles Danse

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la Danse

S'inscrire à la newsletter
91000abonnés
0abonnés
44900abonnés
5233abonnés
article suivant

Avec « Commençons par faire l’amour », Laura Bachman nous embarque dans les ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur la Danse

S'inscrire