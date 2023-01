Double baguette au Paris Mozart Orchestra

Claire Gibault partage la baguette avec Anna Sulkowska-Migon dans un programme associant Mendelssohn et Brahms à une commande passée par le concours La Maestra à Graciane Finzi.

L’engagement du Paris Mozart Orchestra pour porter la voix des femmes depuis sa fondation en 2011 a conduit à la création en 2020 d’un concours biannuel pour les cheffes, La Maestra. C’est avec la lauréate 2022 que Claire Gibault partage la direction d’un concert à l’image de la formation, attentive à inscrire la musique d’aujourd’hui au cœur du répertoire symphonique. Tandis que l’aînée fera respirer la générosité mélodique de l’Ouverture Les Hébrides et du Concerto pour violon n°2 de Mendelssohn, avec la complicité de l’archet de Midori, la cadette défendra la Symphonie n°1 de Brahms, fruit d’une longue gestation, intimidée par l’ombre de Beethoven qu’elle cite explicitement dans le finale, et une commande passée par le concours à Graciane Finzi, L’Existence du Possible, pièce de huit minutes à l’inspiration suscitée par les origines du monde, dans un esprit finalement parent des interrogations romantiques.

Gilles Charlassier