Noëmi Schindler interprète Capricci et ragas, le concerto pour violon d’Aurèle Stroë, avec Léo Margue et l’ensemble 2e2m, dans le premier disque monographique consacré à ce compositeur roumain singulier, injustement oublié.

Né à Bucarest en 1932 et mort à Mannheim en 2008, Aurèle Stroë est une figure à part dans la modernité musicale, qui a fui la censure de Ceausescu en France, puis aux États-Unis et en Allemagne. Compositeur que Bertrand Cavanna, l’un de ses proches amis et meilleurs soutiens, considère à l’égal des autres grands avant-gardistes de son époque, Xenakis, Ligeti ou Stockhausen, il explore des univers sonores inouïs, à l’exemple de Capricci et ragas, associant la virtuosité de Paganini avec les échelles modales et microtonales des traditions indiennes. Noëmi Schindler reprend ce concerto pour violon avec l’Ensemble 2e2m dirigé par Léo Margue, pour la monographie discographique consacrée à Aurèle Stroë et éditée par le label l’empreinte digitale, qui est la première depuis une intégrale des trois sonates pour piano par Sorin Petrescu parue en Roumanie en 1992. L’album fait également redécouvrir la Sonate quasi una fantasia pour violoncelle et claviers, une de ses dernières pièces, écrite pour le violoncelliste Christophe Roy, qui la rejoue aux côtés Christophe Henry.

Gilles Charlassier