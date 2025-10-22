Présenté pour la première fois en France en partenariat avec le Centre Culturel Coréen, le concert immersif du compositeur et musicien Won Il est une expérience sensorielle rare. Un spectacle total puissamment expressif, rituel réinventé entrelaçant les dimensions sonore et visuelle. Le 11 novembre à l’Opéra de Montpellier, à ne pas manquer !

C’est une expérience unique que propose ce concert immersif, qui conjugue avec science les aspects sensoriel et philosophique, en une sorte de rituel moderne alliant musique live, installations visuelles et créations multimédias. Accompagné de son ensemble The 13 Fleeing Souls, le compositeur et musicien Won Il, figure phare de la scène coréenne contemporaine, y orchestre un dialogue entre tradition et modernité profondément expressif. Dans un esprit de liberté et de créativité qui laisse place à l’émotion, la performance reprend le sinawi traditionnel, qui à l’origine fut une musique improvisée par un petit ensemble instrumental pour accompagner les danses et les chants des chamanes. Il associe à ce style musical ancien des sons électroniques et des instruments comme le violon ou la guitare électrique, créant d’inédites résonances et une écriture nouvelle. La tension créatrice qui résulte de cette alchimie qui traverse les époques et les cultures reflète une autre tension, philosophique. Celle que révèle le titre, entre l’énergie festive de Dionysos et la mécanisation implacable du robot, entre folie sacrée et routine ordonnée.

Réveiller la folie sacrée

Won Il s’est inspiré de La Naissance de la tragédie de Nietzsche pour créer sa pièce, visant à donner corps à l’opposition entre la fougue dionysiaque et la raison apollinienne, à « offrir un moment de catharsis », à « réveiller la folie sacrée qui sommeille en nous ». À travers cette performance, Won Il souhaite aussi rendre hommage à l’artiste visionnaire Nam June Paik, pionnier de l’art vidéo. « J’ai toujours admiré l’audace de Paik, sa capacité à fusionner culture, technologie et spiritualité. » confie-t-il. Dans le sillage de cette intention, la mise en scène signée par l’artiste multimédia Jaejin Jung fabrique un somptueux paysage visuel, façonné par le langage des écrans, les lumières sculptées et l’occupation millimétrée de l’espace. Le spectacle fait naître une communion sensorielle où le rituel devient matière à méditation sur notre temps. Dans le cadre du Touring K-Arts, en partenariat avec le Centre Culturel Coréen et soutenu par le Ministère coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme et la KOFICE (Korean Foundation for International Cultural Exchange), le spectacle révèle la singularité de la culture coréenne et l’universalité de l’art. Comme le rappelle Won Il : « l’art doit être vécu, ressenti, partagé. » Un moment d’une grande beauté.

Agnès Santi