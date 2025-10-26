La Terrasse

N°336
octobre 2025
Classique / Opéra - Agenda

Journée jeunes pianistes avec Jehiel Quimfumu, Victor Demarquette et Shizuka Kimura

©Légende : Le pianiste Jehiel Quimfumu Crédit : Sylvie Léonard
Légende : Le pianiste Jehiel Quimfumu Crédit : Sylvie Léonard

Théâtre de la Ville / Les Abbesses / Piano

Publié le 26 octobre 2025 - N° 337

Aux Abbesses, le Théâtre de la Ville réunit trois pianistes prometteurs de la nouvelle génération : Jehiel Quimfumu, Victor Demarquette et Shizuka Kimura.

Jehiel Quimfumu fait partager son désir de transmission pour petits et grands avec un condensé du répertoire associant deux Nocturnes et la Fantaisie-Impromptu de Chopin, les poétiques Première Arabesque et Clair de lune de Debussy, trois Préludes de Rachmaninov, les traits virtuoses de la Campanella de Liszt sur un thème de Paganini et un arrangement jazz de Mozart par Fazil Say. Fils du violoncelliste Henri Demarquette, Victor Demarquette place son récital sous le signe de la capitale autrichienne, entre les couleurs quasi orchestrales du Carnaval de Vienne de Schumann, la versatilité gracieuse de la Sonate n°13 de Mozart et deux visages contrastés de Chopin, avec le Nocturne op.27 n°2 et le Scherzo n°2. Autre pianiste formée à l’École Normale de Musique de Paris, Shizuka Kimura, déjà lauréate de plusieurs concours, affronte des sommets tels la Sonate n°31 de Beethoven, les irisations d’Une barque sur l’océan, tiré du cycle Miroirs de Ravel, les miniatures narratives des Phantasiestücke de Schumann et l’estampe L’Isle joyeuse de Debussy inspirée par Watteau.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

du dimanche 9 novembre 2025 au dimanche 9 novembre 2025
Théâtre des Abbesses
31 rue des Abbesses, 75018 Paris

à 11 heures, 15 heures et 17 heures. Tél. : 01 42 74 22 77.

