Désirada, une quête finement orchestrée par Antoine Herbez, magnifiquement portée par Nathaly Coualy

Dans une mise en scène subtile et efficace d’Antoine Herbez, Nathaly Coualy, accompagnée par le musicien Igo Drané, porte magnifiquement le beau texte de Maryse Condé.

Précis, délicat, pleinement signifiant, le travail réalisé par Antoine Herbez sur le texte de Maryse Condé est une réussite. Portée entre récit et incarnation par la présence élégante et affûtée de Nathaly Coualy, l’histoire peuplée de fantômes et de mystères traverse plusieurs générations. Celle qui raconte, c’est Marie-Noëlle, enfant abandonnée qui a grandi en Guadeloupe, qui ne sait pas qui est son père, et que sa mère Reynalda fait venir en France, l’obligeant à quitter La Pointe et Ranélise, sa mère adoptive qui l’adore. Pourquoi le « non-amour » de sa mère pour elle ? Marie-Noëlle finira par connaître lors d’aveux terribles de sa mère l’horreur de la vérité, avant de se rendre à la Désirade et d’entendre celle divergente de sa grand-mère Nina.

Une interprétation fine et précise

Sans pathos, Antoine Herbez orchestre le cheminement de Marie-Noëlle en laissant émerger ses contradictions et ses désirs, en affirmant puissamment la nécessité d’une liberté qui ne dépend pas d’une idéologie ou d’un discours, mais qui touche au vécu intérieur des êtres, à la perception de soi. Avec quelques accessoires, un costume adéquat, la manière dont la comédienne fait vivre ses aïeules est puissamment évocatrice. Marie-Noëlle évoque d’abord Ludovic, le compagnon de sa mère, puis sa vie aux États-Unis avec le musicien Stanley, qui se suicide. Sinueuse et elliptique, la quête de cette « assoiffée d’amour » qui est amenée à se penser comme un monstre avance, tente de déjouer l’interdiction du bonheur. Enveloppante ou évanescente, la présence du musicien Igo Drané accompagne à merveille le jeu de la comédienne. Un spectacle qui conjugue sensibilité et acuité.

Agnès Santi