Désir, terre et sang : un vibrant hommage à Federico García Lorca mis en scène par Dominique Serron

Les Baladins du Miroir et l’Infini Théâtre réunissent seize artistes sous le chapiteau des Baladins du Miroir pour un vibrant hommage à Federico García Lorca en une habile synthèse de ses trois pièces rurales.

Après son assassinat par des miliciens franquistes, le corps de Lorca fut jeté dans une fosse commune, aux côtés du cadavre de deux anarchistes, Francisco Galadí et Joaquín Arcollas, et de celui de l’instituteur républicain Dióscoro Galindo González, le « maître rouge » qu’interprète François Houart. Après Aragon, le comédien redit « le fracas que fait un poète qu’on tue » et raconte, au fur et à mesure du spectacle, l’histoire de la Barraca, le rêve de théâtre populaire porté par Lorca et les siens, l’amitié et l’engagement fraternel dont on voudrait qu’ils soient toujours vivaces aujourd’hui. Ses mots résonnent avec force sous le chapiteau des Baladins du Miroir, dont le projet et les valeurs ressemblent à ceux du théâtre ambulant du poète et dramaturge espagnol. La soirée passée en compagnie des artistes belges ne se limite pas à leur spectacle. De la « blonde baladine », brassée exprès pour eux par Bertinchamps, aux roulottes décorées de peintures naïves qui arriment le chapiteau, en passant par les petites tables de l’entracte et les guirlandes lumineuses, tout concourt à la féérie festive d’une soirée de camaraderie et de joie partagée.

Piste de braises et de cendres

Désir, Terre et Sang est en parfait accord avec l’esprit de la Barraca et celui qui anime les Baladins du Miroir, troupe itinérante qui sillonne la francophonie depuis quarante ans. De même que Lorca voulait offrir au peuple espagnol un accès facilité aux grandes œuvres de son répertoire national, la pièce imaginée et mise en scène par Dominique Serron, fondatrice de l’Infini Théâtre, permet de découvrir le théâtre de Lorca en mixant trois de ses pièces : La Maison de Bernarda Alba, Noces de Sang et Yerma. Le chant, la musique, la danse, la vidéo enveloppent le jeu, qui se déploie sur la piste circulaire du chapiteau, sous les yeux du public hypnotisé. L’ensemble compose un conte d’amour et de haine, de désir et de frustration, dans un monde où « naître femme est le pire des châtiments », mais où les femmes peuvent être autant les instigatrices de la tragédie que ses victimes. Le texte de Lorca a l’immense mérite de montrer que c’est la tyrannie plutôt que les hommes qui fait l’essence du patriarcat, et que les femmes elles-mêmes peuvent être le relai de la servitude volontaire. Le travail de tous les artistes réunis par ce spectacle est éblouissant : ils créent des images puissantes et belles et interprètent le texte qui tuile savamment les trois pièces avec une vitalité, une souplesse transformiste et une émotion d’une rare qualité.

Catherine Robert