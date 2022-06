Angèle et Double jeu de l’amour et du hasard : deux mises en abyme de la création présentées par Patrick Ponce

Patrick Ponce présente deux spectacles en alternance : un tuilage entre Angèle, de Pagnol, et le roman de Giono qui l’a inspiré, et un laboratoire théâtral autour de Marivaux. Deux mises en abyme de la création.

Dans son Angèle, Patrick Ponce permet au cinéma de franchir l’écran pour se poser délicatement sur la scène. À l’origine, le roman de Giono, qui raconte la honte cachée de la jeune Angèle, fille-mère déshonorée par un coquin et séquestrée avec son bébé dans la cave de la ferme de ses parents. En même temps que se déploie la tragédie provençale, on assiste au tournage simulé et chorégraphié du film. Quand les acteurs ne jouent pas les scènes, ils deviennent l’équipe technique réunie par Marcel Pagnol. « Le jeu est double, la distance avec l’histoire est constante, sa lecture exponentielle est comme la vision dans un miroir sans fin. Une complicité s’installe avec le public, les acteurs révèlent ainsi le monde à la fois réel et invisible du champ et du hors champ. », dit Patrick Ponce.

Le théâtre et son double

Autre dédoublement, celui que permettent les répétitions du Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, pendant lesquels se déploient les réflexions de trois acteurs en travail autour de la pièce. « Faire jouer à la même actrice la maîtresse et la servante, au même acteur le maître et le valet, et au troisième le père et le fils. Nous pensons connaître cette facétie théâtrale de la « double interprétation » mais nous proposons de la redécouvrir à notre façon, à travers le filtre pur, puissant, émouvant et déformant du jeu d’acteur. » dit Patrick Ponce. Mis face aux doutes, aux tâtonnements et à la jubilation fantaisiste des comédiens explorant la puissance protéiforme de leur art, les spectateurs comprennent les feintes, les paradoxes, les arcanes et la magie du théâtre. « Un voyage sur la création et les enjeux de la comédie, tout en images déstructurées, mobiles, nostalgiques et fantaisistes. »

Catherine Robert