Faisant suite à Entre chien et loup et Before the sky falls, la metteuse en scène brésilienne Christiane Jatahy achève sa Trilogie des horreurs avec Depois do silêncio (Après le silence). Entre vocabulaire théâtral et cinématographique, éclats de fiction et de réalité, une proposition pointue, inspirante, aventureuse.

Après le silence, il y a la parole. Les mouvements de corps qui se redressent, avancent et abattent des barrières. Les propos d’êtres qui disent, qui témoignent, qui dénoncent. Il y a un passé qui s’affirme et se partage pour travailler à un autre présent. Christiane Jatahy ne conçoit le théâtre que comme un acte politique. Elle le dit et le prouve sur le plateau du CENTQUATRE-PARIS, dans un spectacle étonnant programmé par le Théâtre de l’Odéon. Accompagnées du percussionniste Aduni Guedes, Juliana França, Lian Gaia et Gal Pereira entrent sur scène. Les trois comédiennes brésiliennes s’installent derrière des tables, devant un écran monumental qui occupe toute la largeur de l’arrière-scène. Juliana França lance la représentation. Elle s’adresse à nous, nous sourit, nous regarde, nous salue, nous dit combien elle se sent soulagée des résultats des élections présidentielles qui viennent d’avoir lieu dans son pays. Le public applaudit. Toutes trois sont là pour nous parler, nous raconter diverses histoires dont les enjeux se croisent et se rejoignent. Il sera question d’injustice, d’abus de pouvoir, d’assassinat, d’oppression. On entendra des voix s’élever pour défendre leurs droits, leurs libertés, leur identité : jusqu’à la transe.

L’histoire de l’esclavage et du droit à la terre

Ces voix sont celles des personnages fictifs, mais inspirés de faits réels, issus de Torto Arado, premier roman du géographe brésilien Itamar Vieira Junior. Elles nous font voyager jusqu’à la région de Chapada Diamantina, au Nord-Est du Brésil, dans l’état de Bahia. C’est là que Christiane Jatahy est également allée pour filmer les femmes et les hommes dont l’existence a inspiré l’écriture de Torto Arado. Ces images projetées sur le plateau côtoient une autre source documentaire : un film du réalisateur Eduardo Coutinho sur l’exécution, en 1962, de João Pedro Teixeira, un leader de ligue paysanne. Tout cela nous parvient à travers une trame narrative complexe et sinueuse qui nous égare sans jamais nous lâcher. Car l’adresse des comédiennes — franche, directe, aiguë — a la force et la singularité de l’évidence. On se laisse donc saisir, touchés au cœur comme à l’esprit, par ce périple auprès de communautés rurales victimes de racisme structurel. Dans un jeu de porosité entre fiction et réalité, entre passé et présent, Christiane Jatahy nous montre que la scène est l’endroit de tous les possibles. Un endroit de parole, d’engagement et de lien. Pour savoir. Pour ressentir. Pour transmettre.

Manuel Piolat Soleymat