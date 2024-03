La comédienne, autrice et metteure en scène Denise Chalem s’inspire des chroniques politiques du journaliste et écrivain franco-algérien Kamel Daoud pour créer un face à face entre deux hommes que tout oppose, liés par une profonde amitié. Interprétée par Ibrahim Maalouf, Thibault de Montalembert et Sarah-Jane Sauvegrain, la partition quoiqu’un peu inégale célèbre la liberté comme terrain d’entente entre les êtres.

Qu’il vienne des Monts d’Irhane ou de la colline de Chablis, le goût du vin est un plaisir partagé par Zireg et Pierre, musicien parisien que l’écrivain algérien accueille chez lui, à Mostaganem, dans sa maison de famille en bord de mer. À travers leur dialogue qu’elle a créé à partir des chroniques du journaliste et écrivain Kamel Daoud, Denise Chalem vise à célébrer une fraternité rieuse qui ne se complaît pas dans la fréquentation du même, qui revendique non seulement la possibilité mais aussi et surtout la jouissance d’une amitié sincère malgré les différences et désaccords. Ce qui d’emblée s’affirme par le choix du vin comme fil rouge de leur entente. L’écriture aussi les rassemble, celle de la musique pour l’un, langage universel et immédiatement beau, celle de chroniques et récits pour l’autre, qui au détour de chaque mot peuvent provoquer débats et conflits. Auteur rendu célèbre avec Meursault, contre-enquête – auquel la pièce doit son titre énigmatique –, roman qui donne la parole au frère de « l’arabe » tué sur une plage dans L’Étranger de Camus, Kamel Daoud comme Zireg chérit la langue comme instrument de rencontre avec l’Autre, comme tentative d’émancipation contre les impasses et les violences.

Pour la liberté de l’esprit et des sens

Dans la pièce de Denise Chalem, la liberté – ou le désir de liberté – sied à l’esprit autant qu’au corps : les deux hommes dénoncent la domination des hommes qui entravent le droit des femmes à disposer de leur corps. Zireb, enfant de la guerre civile, aujourd’hui amer, solitaire, parfois en colère, dénonce les dérives de la religion, et singulièrement d’un islamisme mortifère qui emprisonne le corps des femmes. Inutile de rappeler à quel point dans notre époque de crispations combien d’indignations Kamel Daoud a suscité chez les méchants et petits esprits, qu’il s’agisse des racistes ordinaires qui considèrent l’islam comme source de tous les maux ou des accusateurs qui brandissent l’islamophobie à tout va en ignorant les méfaits de l’islamisme. De manière brève mais significative, une femme s’immisce dans la partition, incarnée avec force et énergie par Sarah-Jane Sauvegrain, rendant palpables le désir puissant d’une liberté rêvée et la chape de plomb des empêchements. Si la confrontation du duo saisit par sa justesse lors de certaines scènes , elle s’apparente à d’autres moments à une joute de paroles contradictoires un peu convenue. Les deux interprètes, qui au fil des représentations gagneront en fluidité, font preuve d’une belle complicité. Le chevronné Thibault de Montalembert, parfait dans le rôle de Zireg, mais aussi de manière plus inattendue le trompettiste Ibrahim Maalouf dans celui de Pierre, souple et nuancé, dont évidemment on apprécie les très beaux moments de musique, à la trompette ou au piano. À l’écoute du texte, où devisent ces deux hommes reliés par notre commune Méditerranée, nous vient à l’esprit le slogan des si courageuses femmes iraniennes résistant aux mollahs : « Femme, Vie, Liberté ».

Agnès Santi