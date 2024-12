« D’autres familles que la mienne », d’Estelle Savasta

Écrit par l’autrice et metteuse en scène Estelle Savasta, en collaboration avec ses six interprètes, D’autres familles que la mienne expose les hauts et les bas de trajectoires de vie qui se désaxent. Cette fiction documentée conçue à partir d’investigations sur le système d’aide sociale à l’enfance veut affirmer, vaille que vaille, la possibilité de la joie et de la reconstruction.

Nora. Ariane. Nino. C’est autour de ces trois personnages et de leur entourage, autour d’expériences douloureuses qui ébranlent leurs existences, qu’Estelle Savasta a imaginé l’enchaînement de courtes scènes entrecoupées de noirs, accompagnées de chansons et de musiques, qui constitue son dernier spectacle. Créé le 6 novembre dernier au Théâtre des Deux Rives à Rouen (centre dramatique national auquel la fondatrice de la Compagnie Hippolyte a mal au cœur est artiste associée — elle l’est aussi au Théâtre des Quartiers d’Ivry et à la Scène nationale Grand Narbonne), D’autres familles que la mienne est un projet plein de bonnes intentions. Nourrie de recherches documentaires et de séances d’improvisations, cette fiction aux perspectives inégales se propose d’ouvrir des réflexions liées à de vastes sujets : la famille, la parentalité, l’organisation de l’aide sociale à l’enfance, le deuil de l’amour et les vertus de l’amitié, les champs possibles de réparation… Elle éclaire ces thématiques plutôt qu’elle ne les creuse, s’en tenant à des situations assez conventionnelles, traçant des lignes narratives qui s’appuient sur des archétypes.

Des ellipses et des archétypes

La sincérité du projet, pourtant, ne fait pas de doute. Mais l’écriture ne suit pas. La mise en œuvre, elle, est exemplaire. Six comédiennes et comédiens façonnent de très beaux moments de jeu. En particulier la jeune Clémence Boissé qui — aux côtés de Najda Bourgeois, Olivier Constant, Zoé Fauconnet, Valérie Puech et Matéo Thiollier-Serrano — a ce quelque chose en plus qui frappe, qui enflamme le plateau. Dans un décor a minima (une grande table, quelques chaises, un parquet, un drap brodé géant suspendu en fond de scène), ces interprètes nous racontent l’histoire de Nora, une jeune femme ayant grandi dans des familles d’accueil, puis dans un foyer. Ils nous présentent aussi Agathe, qui devient sa grande amie, et Nino avec qui cette dernière fondera une famille. Ces tranches de vie enchâssées procèdent par ellipses, par silences, par flashbacks, par irruptions humoristiques et effractions chorégraphiques. Certaines d’entre elles retiennent notre attention, parfois même nous émeuvent, d’autres nous laissent de marbre. Une volonté appuyée de divertir pour échapper au drame étouffe la profondeur d’un monde qui ne demande qu’à naître.

Manuel Piolat Soleymat