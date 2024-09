« Chaillot Expérience #2 Taïwan », en compagnie d’artistes taïwanais

Expériences et spectacles à ne pas rater en compagnie d’artistes taïwanais, tel est le nouveau week-end de folie proposé par Chaillot !

Initiées en 2022, après la nomination de Rachid Ouramdane à la tête de cette institution, les Chaillot Expérience, concentrées une fois par mois le temps d’un week-end, participent d’une volonté d’élargir les territoires de la danse. Depuis, le succès de la formule ne n’est pas démenti. Ce Chaillot Expérience #2 est donc la onzième édition de ces grandes fêtes éclectiques, qui placent la danse en interaction avec d’autres disciplines. Cette fois, c’est Taïwan qui est à l’honneur avec un programme riche et intrigant, qui donne un aperçu de la vitalité impressionnante de cette scène culturelle et de ses artistes aventureux, qui n’hésitent pas à piocher dans des influences diverses, que ce soient leurs traditions les plus ancrées ou la modernité la plus débridée. La manifestation propose notamment un duo autour d’une cérémonie du thé, une exposition du photographe DomShine/Homardpayette, un concert et un DJ set.

Culture aborigène et réalité virtuelle immersive

Outre les artistes déjà cités, on notera deux événements à ne pas rater. Le premier est le spectacle du chorégraphe Bulareyaung Pagarlava. Intitulé tiaen tiamen (moi et nous). Il est le premier volet d’une trilogie consacrée aux trois âges de la vie tels que les conçoit sa culture paiwan, issue d’une ethnie des peuples aborigènes taïwanais. Ancré dans la tradition, mais déployant un univers absolument fantastique – voire psychédélique – qui ne craint pas de s’appuyer sur les dernières technologies et des atmosphères électriques, le spectacle fait intervenir le jeune artiste visuel Reretan Pavavaljung avec ses peintures numériques et créations graphiques, et l’autrice compositrice ABAO, qui revisite des chants archaïques en les couplant à l’électronique, que l’on pourra également apprécier en concert lors de ce week-end. Enfin, il ne faudrait pas rater la véritable expérience qu’est le film de la réalisatrice, documentariste et compositrice Singing Chen, The Man who couldn’t leave, un moyen-métrage en réalité virtuelle immersive, saisissante plongée dans l’univers carcéral du Taïwan des années 1950.

Agnès Izrine