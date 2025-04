Festival phare du paysage théâtral, Le Printemps des Comédiens se déploie à Montpellier sous l’égide de la Cité Européenne du théâtre et des arts associés – Domaine d’O, du 30 mai au 13 juin 2025.

Chaque saison à l’aube de l’été, dans l’écrin enchanteur du Domaine d’O et de sa conviviale pinède, le festival Le Printemps des Comédiens enchante la métropole montpelliéraine, accueillant un public fervent et curieux, forgé par une longue tradition de politique culturelle. Forts d’une riche expertise, Jean Varela et les siens ont su doter le festival d’une identité artistique forte, conjuguant grands noms de la scène et artistes émergents, dans une stimulante et audacieuse pluralité d’esthétiques. Pour la première fois, le festival est organisé par la Cité Européenne du théâtre et des arts associés – Domaine d’O, pôle de création, production et formation né de la fusion des entités du festival et du Domaine d’O, sous la forme d’un Établissement Public de Coopération Culturelle. Un nouvel outil défendu et désormais dirigé par Jean Varela, qui permet d’affirmer dans le temps et l’espace de la cité l’importance de la culture.

Dans l’écrin enchanteur du Domaine d’O

En ouverture, Julie Deliquet a l’excellente idée de mettre en scène La guerre n’a pas un visage de femme de Svetlana Alexievitch, Prix Nobel de littérature en 2015 dont l’œuvre donne brillamment vie et sens aux destins des oubliés de l’Histoire, ici des femmes en temps de guerre. L’ouvrage fait entendre grâce à des entretiens les voix de femmes combattantes de l’Armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Après le remarquable Extinction créé en 2023 au Printemps des Comédiens, Julien Gosselin transforme à nouveau le rapport scène/salle en invitant à visiter son Musée Duras, pour une déambulation rythmée par des formes performatives théâtrales, musicales et filmiques autour de l’univers de l’écrivaine. À noter aussi le théâtre de tréteaux que met en jeu Simon Falguières avec Molière et ses masques, l’onirique et singulier Décrochez-moi-ça par la compagnie circassienne Bêtes de foire, Monde nouveau, « fantaisie anthropologique » autour de dangers contemporains signée Nathalie Garraud et Olivier Saccomano. Côté international, place à un talent protéiforme. Le sud-africain William Kentridge, dessinateur, auteur de films d’animation, performeur, metteur en scène de théâtre et d’opéra, revisite Faustus in Africa !, l’une de ses œuvres emblématiques initialement créée en 1995, avec la célèbre Handspring Puppet Company. Sur fond d’insatiable cupidité humaine et de sévères rapports de domination, le pacte faustien y voyage en Afrique.

Agnès Santi