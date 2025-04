Pour sa 12ème édition (du 13 au 28 mai 2025), la Biennale Internationale des Arts de la Marionnette fait de Paris et de l’Île-de-France une terre de marionnettes. Avec des compagnies françaises et internationales, on y explore la grande étendue d’un champ artistique qui plus que jamais s’empare des grandes questions de l’époque.

Durant sa Biennale Internationale des Arts de la Marionnette (BIAM), le Mouffetard – Centre national de la Marionnette sort de son 5ème arrondissement parisien pour faire rayonner sa discipline à l’échelle de l’Île-de-France. La 12ème édition de ce rendez-vous marionnettique incontournable accueille ainsi pas moins de 16 spectacles pour un total de 49 représentations, dans 15 lieux différents de la capitale, de Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne (94). Au programme, un bel aperçu de la richesse d’un champ artistique dont de nombreuses compagnies à travers le monde ne cessent d’interroger les possibles, de réinventer les contours. Très renommées pour certaines, plus confidentielles pour d’autres, les compagnies invitées nous viennent de France, des États-Unis, de Slovénie, de Norvège, de République Tchèque et de Belgique pour questionner avec leurs outils singuliers la vie et le monde tels qu’ils vont. Souvent pas très droit, un peu à vau-l’eau. Pour regarder le réel en face toutefois, la marionnette sait déployer des imaginaires salvateurs.

La marionnette a mal à la terre

Après une entrée en matière aux accents métaphysiques assurée par l’Américain Kevin Augustine avec son Body Concert, la compagnie française Les Maladroits nous fait décoller avec Subjectif Lune. La rencontre du corps et de l’objet propre à la marionnette permet à bien des artistes du festival des explorations de territoires éloignés, qu’ils soient géographiques ou mentaux. Avec Loco, la Belgo-russe Natacha Belova s’inspire du Journal d’un fou de Gogol pour questionner la frontière incertaine entre folie et raison. Plusieurs artistes mettent leur vocabulaire au service de leur inquiétude environnementale. Ainsi de la compagnie tchèque FRAS avec Cosmohills qui relate une expédition glacière en Islande et de Sophie Mayeux dont le spectacle Poussière explore la possibilité d’une reconstruction après la catastrophe. Quant à la compagnie Matiloun, ce n’est pas dans l’espace qu’elle nous envoie mais sous terre en compagnie de spéléologues. Avec Trust me for a while d’Yngvild Aspeli, grand nom de la marionnette qui met cette fois en scène trois jeunes artistes tout juste sortis de l’École nationale supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières, c’est encore un tout autre voyage qui nous est proposé : dans un univers absurde, où un magicien médiocre et une marionnette ventriloque se mettent dans tous leurs états. À la BIAM, les arts de la marionnette sont décidément baroudeurs.

Anaïs Heluin