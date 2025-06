Gaëtan Vassart et Sabrina Kouroughli reconstituent la dernière nuit des époux Navalny à Berlin, avant le fatal retour en Russie. Pour un théâtre du sursaut ; pour un théâtre qui refuse l’amnésie.

À la veille de rentrer à Moscou, Alexeï Navalny et son épouse Yulia se retrouvent dans une chambre d’hôtel à Berlin. Il sort de 18 jours de coma, après un empoisonnement au Novitchok, mais a « décidé de ne plus avoir peur ». Yulia tente de le dissuader de se jeter dans la gueule du loup, mais il refuse de résister à distance. « Ce spectacle ne fige pas Navalny en martyr. Il en révèle la complexité : un homme lucide, engagé, combatif – et une femme, Yulia, tout aussi forte, ancrée, éclairante. Ensemble, ils nous rappellent que le courage n’est pas l’absence de peur, mais la décision de ne pas fuir. Et que l’humour peut être une arme politique. », dit Gaëtan Vassart, qui interprète le texte avec Sabrina Kouroughli. Leur mise en scène s’appuie sur l’épure scénographique et un jeu frontal pour laisser toute la place à la parole et à l’énergie des corps.

Catherine Robert