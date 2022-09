Dans la mesure de l’impossible de Tiago Rodrigues explore la complexité du réel

Aux Ateliers Berthier, l’auteur et metteur en scène Tiago Rodrigues nous fait voyager à la frontière de différents mondes. Entre mots, sensations, débordements de l’invisible, un « théâtre documenté » qui explore la complexité du réel.

Il y a le monde du possible, dans lequel nous vivons. Un monde de confort et de besoins garantis qui nous permet, par exemple, d’aller le soir au théâtre écouter des acteurs retranscrire avec force les témoignages de travailleurs et travailleuses de l’humanitaire. Ces personnes interviewées par Tiago Rodrigues pour sa pièce Dans la mesure de l’impossible (publiée aux Solitaires Intempestifs) nous parlent d’un autre monde, aux antipodes du nôtre. Le monde de l’impossible dans lequel les assauts du danger, de la violence, de toutes sortes de catastrophes, plongent les existences humaines dans le chaos et l’impondérable. Aux Ateliers Berthier, les comédiens Adrien Barazzone, Beatriz Brás, Baptiste Coustenoble et Natacha Koutchoumov, ainsi que le percussionniste Gabriel Ferrandini, créent la proposition singulière imaginée par l’artiste portugais. Ces interprètes émérites rendent compte à travers divers langages — voix, corps, matière musicale — des expériences vécues par les collaborateurs du Comité international de la Croix-Rouge et de Médecins sans frontières rencontrés par l’auteur et metteur en scène en vue d’écrire son texte.

Des mystères, des profondeurs

Ne cherchons pas à dénouer ce théâtre de la parole et de l’invisible. Tentons plutôt d’en éclairer quelques mystères et profondeurs. Dans la mesure de l’impossible est un spectacle aigu, contrasté, qui prend le parti de la complexité plutôt que d’affirmations simplistes. Cette création à la scénographie mouvante (un jeu de cordes et de poulies permet à une toile monumentale de prendre diverses formes) nous place face à nous-mêmes, face à notre condition de spectatrices et spectateurs, pour nous interroger sur notre rapport au malheur et au réel, au centre et à la marge, à l’imaginaire et au pouvoir des mots. En français et en anglais, plus rarement en portugais et en espagnol, le texte (surtitré) de Tiago Rodrigues nous pousse, par le biais de faux airs de quotidienneté, vers des réflexions d’une ampleur inattendue. A la croisée de l’abstraction et de la corporalité, le théâtre du nouveau directeur du Festival d’Avignon, une fois de plus, en impose. Il révèle des lignes de tension surprenantes, traversées de beauté.

Manuel Piolat Soleymat