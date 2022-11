Ils chantent, jouent de la musique, donnent vie aux personnages de la pièce écrite et mise en scène par Catherine Anne. Dans un décor de chiffons et de bouts de ficelles, Fabienne Pralon, Pol Tronco, Lalou Wysocka et Martin Sève nous parlent d’exil, d’illusions perdues, de tensions au sein d’une famille recomposée… C’est Dans la caravana : un spectacle forain, pour jeunes publics à partir de 6 ans.

Au commencement, une commande d’écriture de la metteuse en scène Christelle Melen pour un spectacle de marionnettes ambulant. L’autrice sollicitée, Catherine Anne, écrit La petite reine, texte créé en 2015 aujourd’hui remanié pour un groupe de comédiennes et comédiens. Rebaptisée Dans la caravana, cette courte pièce (publiée aux Editions L’École des loisirs) présente les membres d’une famille recomposée qui va de village en village, dans une maison-roulotte. Il y a Milan, un papa-roi qui se dit exilé d’un royaume imaginaire célébré comme un paradis perdu. Il y a Luna, sa mère. Il y a Dora et Clow, les deux enfants qu’il a eu d’une première femme, précocement disparue. Il y a aussi Paulette, sa nouvelle épouse rencontrée au hasard des routes, et Pavel, le fils qu’elle lui a donné. Ces figures burlesques sillonnent les chemins d’un pays pas toujours accueillant pour celles et ceux qui viennent d’ailleurs. Un jour comme un autre, des discordes et des déséquilibres apparaissent : les deux aînés se mettent à critiquer la précarité de leur mode de vie, ainsi que les mythes familiaux qui ont baigné leur enfance.

Une langue foisonnante et métissée

Dans la mise en scène de théâtre musical élaborée par Catherine Anne, cette fable aux questionnements et prises de conscience universels ne sombre jamais dans la noirceur ou l’abattement. Fondamentalement ludique, traversée de quelques moments d’émotion, la proposition qu’incarnent Pol Tronco, Lalou Wysocka, Martin Sève et Fabienne Pralon (cette dernière signe les musiques du spectacle, compositions jouées et chantées en direct par les quatre interprètes), fait le pari de la jubilation et du clownesque. Les enfants présents dans la salle ne boudent pas leur plaisir. Ils rient, s’enthousiasment, ouvrent grands les yeux devant les péripéties et les tours de magie qui leur sont destinés. Ils s’amusent, aussi, à l’écoute de la langue foisonnante et métissée que Catherine Anne met dans la bouche de ses personnages. Cette langue savoureuse donne du corps, de l’épaisseur au quotidien cabossé de Milan et des siens. Elle plonge les jeunes spectatrices et spectateurs de cette création joliment sensible au cœur d’un théâtre simple, populaire et généreux.



Manuel Piolat Soleymat