Du 5 au 22 mars, le Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène européenne consacre un temps fort à l’une des questions essentielles de notre époque : l’état de nos démocraties occidentales.

« Une démocratie peut aussi s’abolir elle-même », avertit Barbara Engelhardt, directrice du Maillon, dans l’édito du temps fort. Là où fake news, algorithmes et réseaux sociaux façonnent l’opinion et ébranlent les fondements du débat démocratique, la culture et le théâtre s’imposent comme espaces de résistance et d’expérimentation. C’est cette conviction qui structure la programmation de Démocraties en jeu – la culture du débat à l’épreuve du présent, événement réunissant spectacles, conférences, projections et ateliers conçus pour « créer le désir de s’impliquer ».

Une scène pour interroger les fondements du débat démocratique

Le temps fort s’ouvre avec Ceci n’est pas une ambassade (Made in Taiwan) de Stefan Kaegi / Rimini Protokoll, théâtre documentaire qui présente la situation géopolitique de Taïwan comme métaphore d’une fragilité démocratique contemporaine. Dans un tout autre registre, pour cette première française, le collectif belge Ontroerend Goed plonge le spectateur au cœur des mécanismes du pouvoir et de la négociation collective avec Summit Strasbourg. Émilie Rousset et Louise Hémon signent quant à elles Rituel 4 : Le Grand Débat, pièce qui rejoue avec une précision redoutable les grands débats télévisés et ce qu’ils révèlent de la théâtralité du politique. La programmation se clôt en beauté avec The Goldberg Variations de Platform K, Michiel Vandevelde et Philippe Thuriot, une proposition mêlant danse et musique qui interroge, à travers Bach, les notions de code, liberté et pluralité. Démocraties en jeu ne se limite pas à la scène et propose une rencontre avec l’historienne et philosophe Barbara Stiegler et l’historien Christophe Pébarthe ; un avant-scène avec Christophe Bayle sur l’État de droit : la projection en avant-première du documentaire Nuestra Tierra de la cinéaste argentine Lucrecia Martel, suivi d’un ciné-débat ainsi que de multiples ateliers qui invitent à pratiquer notre démocratie.

Isaure Do Nascimento