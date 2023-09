À Villeurbanne, le Théâtre national populaire (TNP) présente un diptyque mettant en regard une installation du photographe Jacques Grison et un spectacle de la comédienne–metteuse en scène Isabelle Lafon.

En programmant le Diptyque Franchir les seuils, la direction du TNP a souhaité convier ses publics à un voyage entre arts plastiques et théâtre. Il y a Rémanescences, dans la Salle Jean-Bouise, une installation de Jacques Grison qui mêle photographies, objets et sons « pour faire entendre le silence de lieux de grandes douleurs ». Dans la Salle Jean-Vilar, Isabelle Lafon présente Je pars sans moi, un spectacle qui traverse librement deux siècles d’expériences psychiatriques. D’une proposition à l’autre, par le biais d’univers et de langages différents, les deux artistes « s’approchent de la folie, jouent avec le visible et l’invisible, l’apparition et la disparition, la trace et l’empreinte ». Avec pour ambition commune de chercher à montrer « ce que révèle d’humanité une fêlure, une ombre, un mot ».

Manuel Piolat Soleymat