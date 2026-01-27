Après avoir créé une version itinérante de L’Arbre à sang en 2023, Tommy Milliot présente une mise en scène pour plateaux de théâtres de la pièce écrite par l’auteur australien Angus Cerini. Interprétée par Lena Garrel, Aude Rouanet et Dominique Hollier (qui signe la traduction du texte), cette fable à suspens singulière nous plonge dans l’univers d’une famille brisée par un quotidien de violences domestiques.

Pourriez-vous nous présenter le dramaturge australien Angus Cerini ?

Tommy Milliot : Bien qu’il soit quasiment inconnu en France, Angus Cerini est un auteur extrêmement respecté dans son pays, l’Australie, notamment pour sa capacité à réinventer la forme théâtrale. L’une de ses particularités est de ne pas vivre de son écriture. Parallèlement à son activité littéraire, il possède une ferme, dans le Bush, au sein de laquelle il cultive de l’ail. L’Arbre à sang est le premier de ses textes traduits en français (ndlr, publié par les Éditions Théâtrales). Composée comme un grand poème, comme une pièce musicale pour trois voix, cette œuvre très singulière déploie une parole éclatée qui se partage entre une mère et ses deux filles. Sans dialoguer les unes avec les autres, toutes trois racontent une même histoire : une fable réaliste transmise à travers un mode de narration, lui, pas du tout naturaliste.

Que relate cette fable ?

T.M.: L’histoire d’Ida, d’Ada et de M’Man, qui viennent de tuer leur père et mari pour mettre fin aux violences domestiques qu’il leur faisait subir. Durant toute la pièce, les trois femmes cherchent à faire disparaître son corps afin de dissimuler leur crime. Dans L’Arbre à sang, la fiction passe exclusivement par la parole, par la poésie, par la littérature… Le présent se mêle au passé, différents personnages — incarnés par les trois femmes — font leur apparition : c’est à nous de mettre en ordre les pièces de ce puzzle rocambolesque. En filigrane, se pose bien sûr la question de la légitimité de leur acte. Ont-elles eu raison de se faire justice elles-mêmes ? La pièce n’est pas manichéenne. Angus Cerini ne nous dit pas quoi penser. Ce sont les spectateurs, à la lumière de ce qui leur est raconté, qui se font leur propre opinion.

En quoi votre nouvelle mise en scène diffère-t-elle du spectacle que vous avez créé en 2023 ?

T.M.: Ce nouveau spectacle n’est pas dédié à l’itinérance, comme c’était le cas en 2023. Pour cette recréation, qui sera jouée sur des plateaux de théâtres, j’ai voulu conserver une grande proximité avec le public. J’ai travaillé avec Nicolas Marie pour les lumières, avec Vanessa Court pour le son. Notre projet commun a été de créer un spectacle brut, radicalement dépouillé, un spectacle « à l’os » qui se concentre sur la façon très musicale, très rythmique, dont Lena Garrel, Dominique Hollier et Aude Rouanet s’emparent du texte d’Angus Cerini.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat