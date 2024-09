Après le breakdance aux JO de Paris, voici Urban Châtelet, un nouveau festival au cœur de Paris entièrement consacré à la culture hip-hop sous toutes ses formes ! A ne pas rater du 10 au 13 octobre.

Urban Châtelet n’est pas un festival hip-hop comme les autres, en ceci qu’il est totalement décloisonné et offre à voir au public toutes les facettes de cette culture qui comprend, outre la danse et la musique, des ramifications nombreuses, aussi innovantes que surprenantes. Ainsi, c’est le Collectif ExpéKa, un sextet initié par Sonny Troupé où les rythmiques propulsent le verbe acéré et contestataire de Casey, qui a choisi le rap pour s’approprier sa culture antillaise et dénoncer les maux de sa génération. Sa particularité est de jeter un pont entre Martinique et Guadeloupe qui partagent depuis toujours des rythmes et une histoire commune, autour du thème de la négritude.

Hip hip hop hourra !

Mais le hip-hop c’est aussi du breaking, du DJing, du rap, du graffiti et du cinéma. On pourra donc suivre un atelier de street art qui propose de customiser sneakers ou vinyles, un autre de danse hip-hop, permettant aussi de découvrir le Free style lors d’un Soul train, voir enfin Les Misérables, le film de Ladj Ly primé au festival de Cannes abondamment récompensé de Césars, et rencontrer l’équipe du film. Un second concert réunira les jeunes rappeuses Vicky R Le Juiice, et Issam Krimi qui expérimentent un « rap de chambre » pour piano, quatuor à cordes et… ordinateur portable ! Inutile de préciser que Proses/Volume 1 bouscule les codes du rap comme de la musique classique. Enfin, le temps fort de ce festival sera sans conteste le battle pro, finale internationale, qui, après la compétition olympique de cet été, rassemblera plus d’une centaine de danseurs de tous horizons sous le regard d’un jury de renommée mondiale.

Agnès Izrine