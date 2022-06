Déraisonnable de Denis Lachaud, mise en scène Catherine Schaub

Après La Magie lente, remarquable pièce éclairant une parole agissante, Denis Lachaud a écrit Déraisonnable à la demande de Catherine Schaub, afin de faire entendre l’histoire singulière de la comédienne Florence Cabaret, qui souffre d’un trouble bipolaire. C’est elle, seule sur scène, qui porte et incarne le récit.

Comment avez-vous appréhendé la demande de Catherine Schaub de retracer l’histoire de Florence Cabaret ?

Denis Lachaud : Avec beaucoup d’enthousiasme ! Ce que j’apprécie dans les commandes, c’est qu’elles m’emmènent dans des endroits où sinon je ne serais jamais allé. Catherine Schaub, qui connaît Florence Cabaret depuis 20 ans, a recueilli son témoignage extraordinaire. Puis Catherine, Florence et moi avons organisé des rencontres lors desquelles Florence a raconté sa maladie, les premiers symptômes, le délire, le diagnostic tardif de sa pathologie à l’âge de 39 ans, le traitement lui aussi tardif, aboutissant à une stabilisation après de longues années. Elle est remontée jusqu’à l’enfance, puis a explicité le rapport à son métier, à sa carrière, aux personnages qu’elle interprète. Nous avons aussi rencontré une psychiatre urgentiste, ainsi que le père de Florence. Les représentations des spectateurs sur la bipolarité seront sans doute transformées par la pièce, qui permet de mieux comprendre ce que signifie une telle expérience de vie. Comme le remarque Catherine, il s’agit pour Florence de jouer le je et le jeu, en s’appropriant non pas ses propres mots mais ceux d’un auteur. Il est vertigineux d’être un double de soi-même sur la scène d’un théâtre, d’autant plus lorsque vous souffrez d’un trouble bipolaire.

« Nous sommes tous des êtres contradictoires, et cette somme de contradictions génère une complexité qu’il est passionnant d’explorer en tant qu’auteur. »

Écrire un tel texte accorde une importance fondamentale au langage, à la perception du réel. Quel rapport au réel voulez-vous mettre en forme ?

D.L. : Le langage crée une réalité, fait résonner les multiples facettes d’une réalité : cet enjeu est pour moi un des principaux moteurs de l’écriture. Comment le langage, sans créer une sorte de naturalisme ou de réalité de remplacement, conduit-il à percevoir le réel dans sa complexité ? Nous sommes tous des êtres contradictoires, et cette somme de contradictions génère une complexité qu’il est passionnant d’explorer en tant qu’auteur. Dans le cas d’un trouble mental, la mesure de la fragilité se heurte au besoin de dissimuler ses failles, dans une société où l’injonction à la perfection se fait insistante. Florence parle pour elle-même, incarne aussi une psychiatre, son père, sa belle-mère, de grands personnages qu’elle a joués sur scène, comme par exemple Marie Tudor. Dans la pièce, une grande diversité de points de vue est mise en jeu, afin de questionner la limite entre le réel et le délire, d’explorer la capacité du langage à créer une réalité qui éloigne de ce qui est. Dans un style très direct, Florence dresse un état des lieux, brosse un tableau précis, contextualisé. Dans une forme de vertige, incarner cette parole a en soi quelque chose de salvateur, contre les insuffisances et les indifférences.

Propos recueillis par Agnès Santi