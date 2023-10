Révolte ou Tentatives de l’échec

Johanne Humblet forme un quintette de femmes prompt à défier tous les vertiges de l’existence, dans un environnement abrupt et plein de fracas.

La première image du spectacle n’est pas sans rappeler l’inexorabilité du temps, de la vie, dans un mouvement giratoire infini sublimé par un nouvel agrès : une roue qui permettra ensuite des combinaisons de mouvements sur les trois plans de l’espace, offrant véritablement 360° d’envolées pour le corps et autant de vertigineuses embardées en dialogue avec la force centrifuge. Dans cet inéluctable, Johanne Humblet propose des situations où le corps est mis à rude épreuve, et doit lutter pour survivre, s’élever, résister. Ainsi une grande toile-filet devient une surface de suspensions et de projections pour deux femmes-araignées comme montées sur ressorts, bravant l’espace aérien. Contrariées par leurs agrès, parfois victimes de leur environnement, elles luttent tout au long du spectacle dans des combats singuliers avec la matière et l’espace. C’est bien là tout l’intérêt et la singularité de cette création portée par des interprètes incroyables. Un très beau duo au fil sur l’entraide et la transmission vient suspendre notre regard, jusqu’à l’utilisation du balancier qui offre de nouvelles possibilités d’échange et de risque savamment contrôlé. Dommage qu’il tourne mal et se termine en dispute puérile.

De l’impossibilité de parler de révoltes

D’autres moments sont ainsi détournés d’un propos qui aurait pu conserver toute sa force. Le conflit devient encore une bagarre façon art martial en suspension élastiquée dans les airs, singeant les films de genre ou les jeux vidéo. La pluie et la tempête se déchaînent, et l’on se frotte à l’image d’une Johanne Humblet dans les hauteurs de son art, telle une Bonnie Tyler cheveux au vent prêtant allégeance au dieu rock’n roll. Car la musique tient une place importante dans cette création. Le côté abrupt et l’énergie du rock, ainsi que les accents électro ensorcelants construisent un environnement sonore qui agit sur les corps. Encore une fois, dommage que les textes des chansons live, en anglais et souvent noyés dans le combo guitare-basse-batterie enregistré, ne soient guère accessibles ou audibles, alors même que la chanteuse semble dialoguer avec les circassiennes. Passés ces questionnements dramaturgiques, on comprend que le spectacle poursuit la ligne de Résiste, le premier opus du triptyque des Filles du Renard pâle, que clôt cette création. Mais il faut laisser à Thoreau ou Camus les injustices, la conscience ou la Révolte promise par le titre de la pièce, trop ambitieux. Et s’en remettre, finalement, à ce que Johanne Humblet admet dans sa note d’intention : « Je ne me sens pas le droit de parler de révoltes ».

Nathalie Yokel