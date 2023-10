Plongée dans un service de cardiologie pédiatrique, Coeur Poumon est un spectacle aussi documentaire que poétique.

Un spectacle conçu comme « un rêve éveillé ». Même si Cœur Poumon s’appuie sur un long travail documentaire effectué par son autrice et metteuse en scène, Daniela Labbé Cabrera, il traverse la vie d’un service de cardiologie pédiatrique sur un mode également onirique, largement guidé par la musique. À l’origine de ce projet il y a l’expérience terrible vécue par l’artiste d’origine chilienne, d’un enfant qui doit subir une opération à cœur ouvert pour être sauvé. Pendant les longues heures de veille, d’attente, d’angoisse, le désir de faire un spectacle sur cet univers hospitalier si particulier grandit…

« Espace des limbes »

En naît Cœur Poumon qui fait palpiter au plateau un service où l’on sauve la vie d’enfants avec des machines ultra sophistiquées mais aussi beaucoup d’attention et de soin. Sous la direction d’un chef de service mélomane, une mère et des enfants qui lui doivent la vie reviennent comme dans un songe y évoquer leurs réminiscences. Dans ce lieu concret – écho des problématiques de santé contemporaines – mais aussi « espace des limbes », passé et présent se mêlent à travers des souvenirs au rythme d’une musique jouée au piano par l’une des cinq interprètes. Une évocation aussi fidèle que poétisée du travail médical.

Eric Demey