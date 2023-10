A propos de l'événement

du samedi 4 novembre 2023 au mardi 21 novembre 2023Comédie de Colmar - Centre Dramatique National6 route d’Ingersheim, 68000 Colmar

puis du 4 avril au 1er juin 2024 en Comédie Itinérante, et les 24 et 25 novembre ainsi que les 2 et 5 décembre au théâtre. Tel : 03 89 24 31 78. https://comedie-colmar.com. Également le 19 mars 2024 à l’ECTC - Espace Grün, Cernay (68) ; du 28 au 30 mars au Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN (78) et du 14 au 25 mai à La Comédie - CDN de Reims (51), en itinérance.