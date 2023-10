« Vacarme(s) » ou comment l’homme marche sur la Terre

Le monde paysan et ses problématiques contemporaines déboulent sur scène avec Vacarme(s).

Le monde paysan, Thomas Pouget le connaît. Sa compagnie La Joie errante est implantée au cœur de la Lozère et il a effectué un long travail documentaire de terrain, en compagnie de ses trois interprètes (qui joueront pas moins de 16 personnages), pour construire ce Vacarme(s). En est issue l’écriture par François Pérache de l’histoire de Pierre, fils d’agriculteur qui reprend l’exploitation familiale et que l’on suit au long de sa vie. L’occasion de traverser dans une théâtralité légère et tout en suggestions des territoires, des odeurs, les gestes du labeur, des paysages mais aussi un monde agité par les questions du productivisme, de l’écologie ou encore de la place des femmes. Un univers qui pose un enjeu crucial dans les nécessaires transformations de nos sociétés.

Eric Demey