Giulia Dussollier : « Mordre. », une performance entre danse, théâtre et monde animal
Atelier de Paris / Chorégraphie Giulia DussollierPublié le 22 novembre 2026 - N° 349
La Franco-italienne Giulia Dussollier signe une pièce singulière entre danse et théâtre, où la figure du chien devient prétexte à faire (nouveau) corps avec soi.
Le processus a été long et complexe pour parvenir à Mordre. Giulia Dussollier avoue avoir commencé à « faire le chien » très tôt, dans son enfance. Puis il y a eu la réalisation d’un documentaire, Les Promeneuses, autour d’Aurélie Nuzillard, comédienne et « entraîneuse de chiens ». Enfin, un texte, Mordre., sur une femme qui en chien plonge au ras du sol, et fait corps avec son environnement pour « sentir ». Aujourd’hui, la performance s’est enrichie d’un travail avec une chienne border collie, et des techniques d’apprentissage au « clicker » propres aux chiens mais appliquées à la danseuse. Apprendre comme un chien, mais surtout apprendre des chiens, tel est le projet de la performeuse, qui place l’être humain dans une autre relation au vivant.
Nathalie Yokel
A propos de l'événementMordre.
du vendredi 11 décembre 2026 au samedi 12 décembre 2026
Atelier de Paris / CDCN - Cartoucherie
2 route du Champ de Manœuvre, 75012 Paris
Le 11 décembre à 20h et le 12 à 17h. Tél. : 01 417 417 07.