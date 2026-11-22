A propos de l'événement

du vendredi 11 décembre 2026 au samedi 12 décembre 2026Atelier de Paris / CDCN - Cartoucherie2 route du Champ de Manœuvre, 75012 Paris

Le 11 décembre à 20h et le 12 à 17h. Tél. : 01 417 417 07.