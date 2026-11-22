Un Chaillot Expérience festif et pensé pour la jeunesse à l’occasion de la venue de la compagnie coréenne Her Project.

Passée par l’école P.A.R.T.S. d’Anne Teresa De Keersmaeker ou les excellents Ballets C de la B, la coréenne Sung Im Her et sa compagnie Her Project investissent Chaillot avec deux pièces qui résonnent avec le temps présent : l’une sur l’écologie, l’autre sur nos identités numériques. Le lieu saisit cette occasion pour ouvrir grand ses espaces à un week-end festif pensé pour la jeunesse. Des installations, des ateliers K-Pop ou avec Rachid Ouramdane, une Block Party, un DJ set et un bal sont notamment au programme de ces journées gratuites. De quoi ambiancer les ados mais aussi leurs familles !

Delphine Baffour