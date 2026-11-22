Sung Im Her et Rachid Ouramdane : « Chaillot Expérience Party », danse et K-pop pour la jeunesse
Théâtre National de la Danse de ChaillotPublié le 22 novembre 2026 - N° 349
Un Chaillot Expérience festif et pensé pour la jeunesse à l’occasion de la venue de la compagnie coréenne Her Project.
Passée par l’école P.A.R.T.S. d’Anne Teresa De Keersmaeker ou les excellents Ballets C de la B, la coréenne Sung Im Her et sa compagnie Her Project investissent Chaillot avec deux pièces qui résonnent avec le temps présent : l’une sur l’écologie, l’autre sur nos identités numériques. Le lieu saisit cette occasion pour ouvrir grand ses espaces à un week-end festif pensé pour la jeunesse. Des installations, des ateliers K-Pop ou avec Rachid Ouramdane, une Block Party, un DJ set et un bal sont notamment au programme de ces journées gratuites. De quoi ambiancer les ados mais aussi leurs familles !
Delphine Baffour
A propos de l'événementChaillot Expérience Party
du samedi 12 décembre 2026 au dimanche 13 décembre 2026
Théâtre National de la Danse de Chaillot
1 place du Trocadéro, 75016 Paris
Tél. 01 53 65 30 00. www.theatre-chaillot.fr