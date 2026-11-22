Mounia Nassangar et Mwendwa Marchand : « Stuck » et « Out/Side » au Théâtre Louis Aragon
Théâtre Louis Aragon Tremblay / Chorégraphie Mounia Nassangar / Chorégraphie Mwendwa MarchandPublié le 22 novembre 2026 - N° 349
Pour ce Nocturne Danse, deux écritures chorégraphiques signées par Mounia Nassangar et Mwendwa Marchand, traversées par une même question : comment le vécu façonne-t-il les corps et leur puissance d’agir ?
Chez Mounia Nassangar comme chez Mwendwa Marchand, la danse naît d’une expérience incarnée du monde. Avec Stuck, l’icône du waacking transforme l’épreuve intime d’un burn-out en un geste collectif porté par cinq interprètes. Dans cette traversée de l’épuisement vers la reconstruction, les bras fusent, les corps résistent et la danse devient un espace de réappropriation de soi. Avec Out/Side, sa première création pour la scène, Mwendwa Marchand s’interroge sur le passage du dancehall, culture populaire née dans les rues jamaïcaines, aux plateaux institutionnels. Nourrie par une longue pratique du dehors, elle explore ce que les espaces ouverts laissent en héritage aux corps, aux relations et à l’invention du geste. Deux pièces qui, chacune à leur manière, célèbrent la capacité de la danse à transformer les contraintes en force vive.
Agnès Izrine
A propos de l'événementStuck et Out/Side
du mercredi 16 décembre 2026 au mercredi 16 décembre 2026
Théâtre Louis Aragon
Esplanade des Droits de l’Homme, 93290 Tremblay-en-France
à 20h. Tél. : 01 49 63 70 58. Durée : 1h15.