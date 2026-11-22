Pour ce Nocturne Danse, deux écritures chorégraphiques signées par Mounia Nassangar et Mwendwa Marchand, traversées par une même question : comment le vécu façonne-t-il les corps et leur puissance d’agir ?

Chez Mounia Nassangar comme chez Mwendwa Marchand, la danse naît d’une expérience incarnée du monde. Avec Stuck, l’icône du waacking transforme l’épreuve intime d’un burn-out en un geste collectif porté par cinq interprètes. Dans cette traversée de l’épuisement vers la reconstruction, les bras fusent, les corps résistent et la danse devient un espace de réappropriation de soi. Avec Out/Side, sa première création pour la scène, Mwendwa Marchand s’interroge sur le passage du dancehall, culture populaire née dans les rues jamaïcaines, aux plateaux institutionnels. Nourrie par une longue pratique du dehors, elle explore ce que les espaces ouverts laissent en héritage aux corps, aux relations et à l’invention du geste. Deux pièces qui, chacune à leur manière, célèbrent la capacité de la danse à transformer les contraintes en force vive.

Agnès Izrine